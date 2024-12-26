Tarımsal süreçler dijitalleşiyor

Pankobirlik-Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği, online tahsilat süreçlerini Pionr'ın platformu Tahsildar üzerinden yürütecek. Birliğin Genel Müdürü Tolga Demirhan, "Bu platformun sunacağı kolaylıkların hem kooperatiflerimize hem ülkemizin tarım ekonomisine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi. Pionr Kurucusu Yakup Sezer de "Pankobirlik'in ürünlerimizle finansal işlemlerini kolaylaştırarak maliyetlerini optimize etmesi, ekonomiye katma değer sağlamada bizim için gurur verici" diye konuştu.

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