OpenAI’ın kurucusu ve CEO’su Sam Altman açıkladı: Yapay genel zeka, beklenenden daha hızlı gelişecek

ChatGPT'yi barındıran OpenAI'ın kurucusu ve CEO'su Sam Altman, insan benzeri zekaya ve kendi kendine öğrenme yeteneğine sahip 'yapay genel zekanın' dünyanın beklediğinden daha hızlı geliştirileceğini söyledi.

Çalışma kavramının tamamen sonlanacağına dair korkulara inanmadığını aktaran Altman, "Her zaman yapacak bir şeyler buluruz. Ancak her büyük teknolojik devrimde olduğu gibi, çok fazla iş değişimi yaşanır. Yine de, bu sefer her zamankinden çok daha hızlı gerçekleşeceğini düşünüyorum" diye konuştu.