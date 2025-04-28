Devlet kadrolarında büyük hareketlilik! Memur olmak isteyenler dikkat: Personel alım ilanları peş peşe geldi

2025 yılı itibarıyla kamu kurumları kadrolarını güçlendirmek için düğmeye bastı. Selçuk Üniversitesi'nden Adalet Bakanlığı'na, SGK'dan Rekabet Kurumu'na kadar birçok farklı kurum, yüzlerce kişiye iş fırsatı sunuyor. Sözleşmeli personel alımlarının yanı sıra birçok kurum, personelini yurtdışında yetiştirmek amacıyla da yeni projelere imza atıyor.