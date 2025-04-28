Devlet kadrolarında büyük hareketlilik! Memur olmak isteyenler dikkat: Personel alım ilanları peş peşe geldi

2025 yılı itibarıyla kamu kurumları kadrolarını güçlendirmek için düğmeye bastı. Selçuk Üniversitesi'nden Adalet Bakanlığı'na, SGK'dan Rekabet Kurumu'na kadar birçok farklı kurum, yüzlerce kişiye iş fırsatı sunuyor. Sözleşmeli personel alımlarının yanı sıra birçok kurum, personelini yurtdışında yetiştirmek amacıyla da yeni projelere imza atıyor.
🏛️ PERSONEL ALIMI YAPACAK KURUMLAR VE BAŞVURU TARİHLERİ
|📍 Kurum/Birim
|📄 İlan Konusu
|🗓️ Son Başvuru Tarihi
|Selçuk Üniversitesi
|Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı
|29 Nisan 2025
|Rekabet Kurumu
|Yurtdışına Gönderilecek Personel Duyurusu
|30 Nisan 2025
|Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK)
|Yurtdışı Eğitim Personel Duyurusu
|30 Nisan 2025
|Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
|Yurtdışı Eğitim Usul ve Esasları Duyurusu
|30 Nisan 2025
|Adalet Bakanlığı
|Sözleşmeli Mühendis Alımı
|2 Mayıs 2025
|Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
|Yurtdışına Gönderilecek Personel Duyurusu
|2 Mayıs 2025
|Malatya Turgut Özal Üniversitesi
|4/B Sözleşmeli Personel Alımı
|5 Mayıs 2025
|Hitit Üniversitesi
|4/B Sözleşmeli Personel Alımı
|5 Mayıs 2025
|Gebze Teknik Üniversitesi
|Sözleşmeli Personel Alımı
|8 Mayıs 2025
|Mardin Artuklu Üniversitesi
|Sözleşmeli Personel Alımı
|9 Mayıs 2025
|Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
|Yurtdışı Eğitim Personel Duyurusu
|30 Mayıs 2025
|Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
|Yurtdışı Eğitim Personel Duyurusu
|30 Mayıs 2025
|Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
|Yurtdışı Eğitim Personel Duyurusu
|13 Haziran 2025
|Kamu İhale Kurumu (KİK)
|Yurtdışı Lisansüstü Eğitim ve Uluslararası Staj Programı
|4 Temmuz 2025
📌 HANGİ POZİSYONLAR İÇİN ALIM YAPILIYOR?
Mühendislik kadroları
Sözleşmeli bilişim personeli
4/B sözleşmeli destek personeli (teknisyen, sağlık personeli, büro personeli vb.)
Yurtdışı eğitim amacıyla gönderilecek yetiştirilmek üzere personel (uzman yardımcıları, araştırmacılar)
Staj programları için uluslararası kurumlara gönderilecek adaylar
📑 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuru koşulları ilana ve kuruma göre değişmekle birlikte genel olarak:
İlgili lisans/yüksek lisans mezuniyeti
KPSS puan şartı (bazı pozisyonlarda zorunlu)
Yabancı dil (İngilizce) yeterlilik belgesi (özellikle yurtdışı eğitim ilanlarında)
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddelerine uygunluk
Belirtilen tarihlerde online veya şahsen başvuru yapılması
🚀 ÖNE ÇIKAN İLANLAR
Adalet Bakanlığı mühendis kadrolarına sözleşmeli alım yapacak.
Rekabet Kurumu, SPK, SEDDK, İŞKUR, SGK gibi kurumlar, seçtikleri personelleri yurtdışına eğitime göndermek üzere özel duyurular yayımladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hem yurtdışı eğitim hem de bilişim personeli alımı yapacak.
📣 BAŞVURU YAPACAKLARA TAVSİYELER
Fotoğraflar: AA, kariyerkapisi.cbiko.gov.tr
Son başvuru tarihlerine dikkat edin. Tarihler arasında 29 Nisan 2025 ile 4 Temmuz 2025 arası değişiyor.
İlanda istenen tüm belgeleri eksiksiz hazırlayın.
Başvuru şartlarını ve istenen nitelikleri dikkatlice inceleyin.
Yurtdışı eğitim programları için ayrıca dil puanı ve akademik başarı ortalaması gibi kriterler aranabiliyor.