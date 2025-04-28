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Devlet kadrolarında büyük hareketlilik! Memur olmak isteyenler dikkat: Personel alım ilanları peş peşe geldi

Memur olmak isteyenler için önemli bir fırsat doğdu. Türkiye genelinde birçok farklı kamu kurumu ve üniversite, çeşitli kadrolarda personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların başlamasıyla birlikte, adaylar ilgili ilanların detaylarını ve son başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. İşte başvuru yapabileceğiniz kurumlar ve ilanlar hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 20:44 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 20:44
Devlet kadrolarında büyük hareketlilik! Memur olmak isteyenler dikkat: Personel alım ilanları peş peşe geldi

2025 yılı itibarıyla kamu kurumları kadrolarını güçlendirmek için düğmeye bastı. Selçuk Üniversitesi'nden Adalet Bakanlığı'na, SGK'dan Rekabet Kurumu'na kadar birçok farklı kurum, yüzlerce kişiye iş fırsatı sunuyor. Sözleşmeli personel alımlarının yanı sıra birçok kurum, personelini yurtdışında yetiştirmek amacıyla da yeni projelere imza atıyor.

Devlet kadrolarında büyük hareketlilik! Memur olmak isteyenler dikkat: Personel alım ilanları peş peşe geldi

🏛️ PERSONEL ALIMI YAPACAK KURUMLAR VE BAŞVURU TARİHLERİ

📍 Kurum/Birim 📄 İlan Konusu 🗓️ Son Başvuru Tarihi
Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 29 Nisan 2025
Rekabet Kurumu Yurtdışına Gönderilecek Personel Duyurusu 30 Nisan 2025
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Yurtdışı Eğitim Personel Duyurusu 30 Nisan 2025
Devlet kadrolarında büyük hareketlilik! Memur olmak isteyenler dikkat: Personel alım ilanları peş peşe geldi
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Yurtdışı Eğitim Usul ve Esasları Duyurusu 30 Nisan 2025
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mühendis Alımı 2 Mayıs 2025
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yurtdışına Gönderilecek Personel Duyurusu 2 Mayıs 2025
Devlet kadrolarında büyük hareketlilik! Memur olmak isteyenler dikkat: Personel alım ilanları peş peşe geldi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alımı 5 Mayıs 2025
Hitit Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alımı 5 Mayıs 2025
Gebze Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 8 Mayıs 2025
Mardin Artuklu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 9 Mayıs 2025
Devlet kadrolarında büyük hareketlilik! Memur olmak isteyenler dikkat: Personel alım ilanları peş peşe geldi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 9 Mayıs 2025
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alımı 12 Mayıs 2025
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı 23 Mayıs 2025
Devlet kadrolarında büyük hareketlilik! Memur olmak isteyenler dikkat: Personel alım ilanları peş peşe geldi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Yurtdışı Eğitim Personel Duyurusu 30 Mayıs 2025
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yurtdışı Eğitim Personel Duyurusu 30 Mayıs 2025
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yurtdışı Eğitim Personel Duyurusu 13 Haziran 2025
Kamu İhale Kurumu (KİK) Yurtdışı Lisansüstü Eğitim ve Uluslararası Staj Programı 4 Temmuz 2025

Devlet kadrolarında büyük hareketlilik! Memur olmak isteyenler dikkat: Personel alım ilanları peş peşe geldi

📌 HANGİ POZİSYONLAR İÇİN ALIM YAPILIYOR?

  • Mühendislik kadroları

  • Sözleşmeli bilişim personeli

  • 4/B sözleşmeli destek personeli (teknisyen, sağlık personeli, büro personeli vb.)

  • Yurtdışı eğitim amacıyla gönderilecek yetiştirilmek üzere personel (uzman yardımcıları, araştırmacılar)

  • Staj programları için uluslararası kurumlara gönderilecek adaylar

Devlet kadrolarında büyük hareketlilik! Memur olmak isteyenler dikkat: Personel alım ilanları peş peşe geldi

📑 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru koşulları ilana ve kuruma göre değişmekle birlikte genel olarak:

  • İlgili lisans/yüksek lisans mezuniyeti

  • KPSS puan şartı (bazı pozisyonlarda zorunlu)

  • Yabancı dil (İngilizce) yeterlilik belgesi (özellikle yurtdışı eğitim ilanlarında)

  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddelerine uygunluk

  • Belirtilen tarihlerde online veya şahsen başvuru yapılması

Devlet kadrolarında büyük hareketlilik! Memur olmak isteyenler dikkat: Personel alım ilanları peş peşe geldi

🚀 ÖNE ÇIKAN İLANLAR

  • Adalet Bakanlığı mühendis kadrolarına sözleşmeli alım yapacak.

  • Rekabet Kurumu, SPK, SEDDK, İŞKUR, SGK gibi kurumlar, seçtikleri personelleri yurtdışına eğitime göndermek üzere özel duyurular yayımladı.

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hem yurtdışı eğitim hem de bilişim personeli alımı yapacak.

Devlet kadrolarında büyük hareketlilik! Memur olmak isteyenler dikkat: Personel alım ilanları peş peşe geldi

📣 BAŞVURU YAPACAKLARA TAVSİYELER

Fotoğraflar: AA, kariyerkapisi.cbiko.gov.tr

  • Son başvuru tarihlerine dikkat edin. Tarihler arasında 29 Nisan 2025 ile 4 Temmuz 2025 arası değişiyor.

  • İlanda istenen tüm belgeleri eksiksiz hazırlayın.

  • Başvuru şartlarını ve istenen nitelikleri dikkatlice inceleyin.

  • Yurtdışı eğitim programları için ayrıca dil puanı ve akademik başarı ortalaması gibi kriterler aranabiliyor.