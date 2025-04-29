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1381 engelli öğretmen atama sonuçları 2025: Engelli öğretmen alımı yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

2025 yılı için engelli öğretmen adaylarına 1.381 kontenjan ayrıldı. Başvurular 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında alındı ve ön başvurusu onaylanan adaylar büyük bir heyecanla yerleştirme sonuçlarını beklemeye başladı. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) çevrilmişken beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 06:15 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 06:16
1381 engelli öğretmen atama sonuçları 2025: Engelli öğretmen alımı yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Engelli öğretmen adaylarının heyecanla beklediği atama süreci tamamlanıyor. Ön başvuru ve tercih aşamaları sona ererken, gözler şimdi 1381 kontenjan için yapılacak atama sonuçlarında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla atama takvimi netleşti.

1381 engelli öğretmen atama sonuçları 2025: Engelli öğretmen alımı yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Atama Süreci Tamamlandı: Son Durum Ne?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 1381 engelli öğretmen ataması için başvurular iki aşamada gerçekleştirildi. Öncelikle ön başvuru sürecinde adayların belgeleri kontrol edildi, ardından tercih başvuruları alındı. Adayların atamaları, EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) lisans düzeyi puan üstünlüğüne göre bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.

1381 engelli öğretmen atama sonuçları 2025: Engelli öğretmen alımı yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Puan eşitliği durumunda ise sırasıyla diploma tarihi daha eski olan adaya, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik verilecek.

1381 engelli öğretmen atama sonuçları 2025: Engelli öğretmen alımı yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Atama Tarihi Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunarak, "30 Nisan Çarşamba günü 1381 engelli öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte atama sonuçlarının açıklanacağı tarih de resmen belli oldu.

1381 engelli öğretmen atama sonuçları 2025: Engelli öğretmen alımı yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Sonuçlar Nereden ve Nasıl Öğrenilecek?

Elektronik ortamda yapılacak olan atama sonuçları, e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, kişisel e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak, atama sonuçlarını kolayca öğrenebilecek. Ayrıca, herhangi bir toplu liste paylaşımı yapılmayacak; her aday sadece kendi sonucunu görüntüleyebilecek.