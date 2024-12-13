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ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi'nde yeni dönem başladı

Teknoloji alanında kadın girişimcileri desteklemek amacıyla ÜNLÜ & Co ve Türkiye Girişimcilik Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi'nde yeni dönem başladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Aralık 2024
ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi’nde yeni dönem başladı

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Teknoloji alanında kadın girişimcileri desteklemek amacıyla ÜNLÜ & Co ve Türkiye Girişimcilik Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi'nde yeni dönem başladı. 18 takımdan kadın girişimciler, kapsamlı akademi programı ile fikirlerini sürdürülebilir iş modellerini dönüştürme yolunda adımlar atacak. ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, "Akademinin önceki döneminde 4 girişim fikri üretime geçti ve 8 milyon TL'nin üzerinde yatırım aldı. Yeni dönemde bu sayıları artırmak en büyük hayalimiz" şeklinde konuştu.

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