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Teknopark İstanbul’dan Nextcube hızlandırma programı

Teknopark İstanbul, Würth Elektronik ile iş birliği yaparak Nextcube Hızlandırma Programı'nı başlattı. Programa başvurular 31 Aralık'a kadar sürecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024
Teknopark İstanbul’dan Nextcube hızlandırma programı

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Teknopark İstanbul, Würth Elektronik ile gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde Nextcube Hızlandırma Programı'nı hayata geçirdi. Programa başvurular 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Başvurusu onaylanan projeler; teknik mentörlük ve altyapı imkanlarından faydalanma, kuluçka merkezi kullanım imkanı, yatırımcılarla buluşma, şirketleşme süreci destekleri gibi pek çok destekten yararlanabilecek. Programa dahil olan projelere, prototip üretimi için senelik 500 euro ürün desteğinin yanı sıra program sonunda en iyi 3 projeden birer kişiye Münih'te yer alan Würth Elektronik Hightech Innovation Center'ı ziyaret ödülü verilecek.

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