30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacak mı? İçişleri Bakanlığı iddiaları yalanladı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yer alan "İstanbul başta olmak üzere 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı ve bakanlığın bu konuda sessiz sedasız çalışma yürüttüğü" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı açıklaması (Sosyal medya)

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı, 'İçişleri Bakanlığının bu konuda sessiz sedasız' çalıştığı iddiaları yer almaktadır. Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda 'sessiz ya da sesli' herhangi bir çalışması yoktur."