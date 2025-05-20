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İsrail'e bir darbe de AB'den: Ticari ortaklık gözden geçirilecek

AB, İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan Ortaklık Anlaşmasını gözden geçireceğini duyurdu. Kallas, "Bu çalışmayı başlatıyoruz ve bu arada, insani yardımın engelinin kaldırılmasını ve durumun daha iyi hale gelmesini gerçekten umuyoruz." şeklinde yanıtladı. Bilindiği gibi İsrail'in ilhak girişimine İngiltere, Fransa ve Kanada'dan tepki geldi. İngiltere İsrail ile serbest ticaret müzakereleri anlaşmasını askıya aldı.

Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 20:06 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 20:34
İsrail’e bir darbe de AB’den: Ticari ortaklık gözden geçirilecek

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan Ortaklık Anlaşmasını gözden geçireceğini duyurdu.

Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere konuşan Kallas, Hollanda'nın AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesiyle ilgili teklifine üye ülkelerin büyük çoğunluğunun destek verdiğini söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, basın toplantısı düzenledi. (AA)AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, basın toplantısı düzenledi. (AA)

AB Yüksek Temsilcisi, "Bu nedenle bu çalışmayı başlatacağız. Bu sırada insani yardım engelini kaldırmak İsrail'e kalmış." dedi.

Gazetecilerin gözden geçirme sürecinin ne zaman sonuç vereceğiyle ilgili sorularını Kallas, "Bu çalışmayı başlatıyoruz ve bu arada, insani yardımın engelinin kaldırılmasını ve durumun daha iyi hale gelmesini gerçekten umuyoruz." şeklinde yanıtladı.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor. (AA)İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor. (AA)

AB, İsrail'in en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

2000'de yürürlüğe giren AB-İsrail Ortaklık Anlaşması, taraflar arasındaki siyasi diyalog ve ekonomik işbirliğinin hukuki çerçevesini oluşturuyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, basın toplantısı düzenledi. (AA)AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, basın toplantısı düzenledi. (AA)

Anlaşmanın ikinci maddesi ise ortaklığı, "İnsan haklarına ve uluslararası hukuka bağlılık" şartına bağlıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, basın toplantısı düzenledi. (AA)AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, basın toplantısı düzenledi. (AA)

İlgili teklifi sunan Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Kallas'a gönderdiği mektupta, Gazze'deki ablukanın uluslararası insancıl hukuku ve dolayısıyla AB ile İsrail arasındaki ticareti düzenleyen Ortaklık Anlaşmasının 2. maddesini ihlal ettiğini bildirmişti.

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