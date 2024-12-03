Ocak zammı için 3 anket 3 tahmin! Memurların-emeklilerin maaşı ne kadar artacak? Kim, ne ücret alacak?

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyici olacağı için veriler yakından izleniyor. Merakla beklenen Kasım ayı enflasyonu da bugün açıklanacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6'lık artışa eklenecek farkını gösterecek 6 enflasyon verisinden 5'i ortaya çıkmış olacak. Geriye tek veri kalacak. O da 3 Ocak'ta belli olacak. Ocak zammı merakla beklenirken, anketler ipucunu veriyor. İşte anketler ve bunlara göre zam oranları...

Ocak zammı için 3 anket 3 tahmin (Takvim.com.tr)



PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 44.81 olarak yer aldı. Buna göre 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.09 seviyesinde olacak. Memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı da bu orana göre yüzde 5.54 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11.87'yi bulacak. En düşük maaş bu tahmin gerçekleşirse memurlarda 39 bin 205 liradan 43 bin 859 liraya, memur emeklilerinde 17 bin 588 liradan 19 bin 675 liraya yükselecek.



FKB ANKETİ: Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamında gerçekleştirilen ankette 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 45.20 olarak belirlendi. Bu tahmine göre de 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.41 olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammı yüzde 16.41 olurken, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5.83'ü, zam oranı da yüzde 12.18'i bulacak. En düşük maaş memurlarda 43 bin 980, memur emeklilerinde 19 bin 730 liraya ulaşacak.



AA FİNANS ANKETİ: 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen AA Finans'ın yeni anketinde 2024 sonu enflasyon tahmini 45.07 olarak çıktı. Bu tahmin tutarsa, 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 16.31 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16.31, memurlar ve memur emeklileri de yüzde 5.74 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12.08 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 43 bin 941, memur emeklilerinde 19 bin 712 liraya çıkabilecek.

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