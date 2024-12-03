PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Ocak zammı için 3 anket 3 tahmin! Memurların-emeklilerin maaşı ne kadar artacak? Kim, ne ücret alacak?

20 milyona yakın memur ve emeklinin gözü bugün açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Bu oran Ocak zammını büyük ölçüde şekillendirecek. Ancak son anketler de artışa ilişkin ipucunu veriyor. Tahminler; memurlarda yüzde 12, SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 16 seviyesinde yoğunlaşıyor...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024
Ocak zammı için 3 anket 3 tahmin! Memurların-emeklilerin maaşı ne kadar artacak? Kim, ne ücret alacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyici olacağı için veriler yakından izleniyor. Merakla beklenen Kasım ayı enflasyonu da bugün açıklanacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6'lık artışa eklenecek farkını gösterecek 6 enflasyon verisinden 5'i ortaya çıkmış olacak. Geriye tek veri kalacak. O da 3 Ocak'ta belli olacak. Ocak zammı merakla beklenirken, anketler ipucunu veriyor. İşte anketler ve bunlara göre zam oranları...

Ocak zammı için 3 anket 3 tahmin (Takvim.com.tr)Ocak zammı için 3 anket 3 tahmin (Takvim.com.tr)

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 44.81 olarak yer aldı. Buna göre 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.09 seviyesinde olacak. Memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı da bu orana göre yüzde 5.54 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11.87'yi bulacak. En düşük maaş bu tahmin gerçekleşirse memurlarda 39 bin 205 liradan 43 bin 859 liraya, memur emeklilerinde 17 bin 588 liradan 19 bin 675 liraya yükselecek.

FKB ANKETİ: Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamında gerçekleştirilen ankette 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 45.20 olarak belirlendi. Bu tahmine göre de 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.41 olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammı yüzde 16.41 olurken, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5.83'ü, zam oranı da yüzde 12.18'i bulacak. En düşük maaş memurlarda 43 bin 980, memur emeklilerinde 19 bin 730 liraya ulaşacak.

AA FİNANS ANKETİ: 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen AA Finans'ın yeni anketinde 2024 sonu enflasyon tahmini 45.07 olarak çıktı. Bu tahmin tutarsa, 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 16.31 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16.31, memurlar ve memur emeklileri de yüzde 5.74 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12.08 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 43 bin 941, memur emeklilerinde 19 bin 712 liraya çıkabilecek.

SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?
SSK ve Bağ-Kurlu'ya yeni anket geldi! % 16.31'lik zamla maaş hesaplama! 2025'te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ’cülere ’Kalkan’ oldu! Polis memuru devletin silahlarını satmış
Denizli’de feci kaza | Yolcu otobüsü TIR’a çarptı! Ölü ve yaralılar var
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa: Tel Rıfat’ı terör örgütü PKK’dan aldık
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Suriye mesajı: Yakından takip ediyoruz
Gazze Kasabı’nın destekçisi ABD’nin yeni başkanı Trump’tan Orta Doğu tehdidi: Cehenneme dönecek
Ahmetcan Kaplan sürprizi! Galatasaray, Ajax’ın genç yıldızı için düğmeye bastı
İran’da Halep sancısı... Manşet manşet Şia fitnesi! Hamaney’in gazetesinden Başkan Erdoğan’a İsrail iftirası Rusya’ya Suriye baskısı
İsrail ordusu Lübnan’ın güneyini vurdu: Bir hafta içinde 73 ihlal
Fark 3 hedef şampiyonluk! Fenerbahçe Gaziantep FK’yı 3-1 yendi
Halep’e dönüş başladı: Terörden arındırılan bölgelerde siviller evlerine geri dönüyor
Kartal komadan çıkamadı! Beşiktaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı
Narin Güran davasında Ulusal Kriminal Büro’ya gönderilen görüntüler incelendi: Kırmızı ve beyaz araba detayı dikkat çekti
Başkan Erdoğan Engelsiz Türkiye Programı’nda müjdeyi verdi: Yakında genelgeyi yayımlayacağız
Suriye’deki muhalif ilerleyiş Esad’a baston olan İran’ı panikletti! Tahran rotayı önce Şam’a sonra Ankara’ya kırdı | Fidan’dan flaş Suriye açıklaması
Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz: Dijital basın payını almalı!
SON DAKİKA