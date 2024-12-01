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SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu tıpkı memurlar gibi 6 aylık enflasyon verilerini dört gözle takip ediyor. Şu ana kadar 4 veri açıklandı. Geriye kaldı 2 enflasyon verisi. Emekli maaşları netleşmeye başlarken zam hesabı için yeni bir anket geldi. AA Finans'ın anketinde enflasyon verisi yüzde 45.07 çıktı. Eğer anketteki tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 16.31 olacak. Peki aylıklar ne kadar olacak? İşte kalem kalem zamlı maaşlar

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 13:37 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 13:37
SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

Emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı için geri sayım başladı. 2025'in ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.

SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

GÖZLER 3 ARALIK'A ÇEVRİLDİ

Şu ana kadar dört aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Temmuz enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47, Eylül enflasyonu 2.97, Ekim enflasyonu yüzde 2.88 çıktı. Buna göre Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 olarak gerçekleşti. Kasım ayı enflasyonu da 3 Aralık günü belli olacak. Böylece zam oranı büyük ölçüde şekillenecek. Geriye sadece Aralık verisi kalacak. Bu da 3 Ocak tarihinde açıklanacak.

SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

MERKEZ NE DEMİŞTİ?

Artış merakla beklenirken, ipuçları geliyor. Merkez Bankası 2024 enflasyonunu yüzde 44 olarak açıklamıştı. Bu tahmin, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 15.45 olabileceğini ortaya koymuştu.

SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın açıkladığı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Kasım ayı enflasyonu yüzde 2.01, 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44.81 olarak tahmin edilmişti. Bu tahmin de ikinci 6 aylık enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 16.09 çıkabileceğini göstermişti.

SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

Artış için bir başka ipucu da Finansal Kurumlar Birliği'nden (FKB) gelmişti. FKB Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamında gerçekleştirilen ankette Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 2.48'e gerilemiş, 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması da yüzde 45.20 olarak tespit edilmişti. Bu tahmine göre de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayı zam oranı yüzde 16.41 olarak bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

YENİ ANKETTEN NE ÇIKTI?

Kasım ayı anketlerine bir yenisi eklendi. AA Finans'ın enflasyon beklenti anketi açıklandı. Ankette ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.98 oldu. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de bu ankette yüzde 45.07 olarak gerçekleşti. Anketteki tahmin gerçekleşirse, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.31 çıkacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'ta yüzde 16.31 enflasyon zammı alabilecek.

SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MEVCUT MAAŞ: 12.500,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 14.538,75

MEVCUT MAAŞ: 12.600,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 14.655,06

MEVCUT MAAŞ: 12.700,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 14.771,37

SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

MEVCUT MAAŞ: 12.800,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 14.887,68

MEVCUT MAAŞ: 12.900,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 15.003,99

SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

MEVCUT MAAŞ: 13.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 15.120,30

MEVCUT MAAŞ: 13.100,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 15.236,61

MEVCUT MAAŞ: 13.200,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 15.352,92

SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

MEVCUT MAAŞ: 13.400,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 15.585,54

MEVCUT MAAŞ: 13.500,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 15.701,85

MEVCUT MAAŞ: 13.600,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 15.818,16

SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

MEVCUT MAAŞ: 13.700,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 15.934,47

MEVCUT MAAŞ: 13.800,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 16.050,78

SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

MEVCUT MAAŞ: 13.900,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 16.167,09

MEVCUT MAAŞ: 14.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 16.283,40

MEVCUT MAAŞ: 14.100,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 16.399,71

SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

MEVCUT MAAŞ: 14.200,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 16.516,02

MEVCUT MAAŞ: 14.300,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 16.632,33

SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

MEVCUT MAAŞ: 14.400,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 16.748,64

MEVCUT MAAŞ: 14.500,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 16.864,95

MEVCUT MAAŞ: 14.600,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 16.981,26

MEVCUT MAAŞ: 14.700,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 17.097,57

SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

MEVCUT MAAŞ: 14.800,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 17.213,88

MEVCUT MAAŞ: 14.900,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 17.330,19

SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

MEVCUT MAAŞ: 15.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 17.446,50

MEVCUT MAAŞ: 15.500,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 18.028,05

MEVCUT MAAŞ: 16.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 18.609,60

SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

MEVCUT MAAŞ: 16.500,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 19.191,15

MEVCUT MAAŞ: 17.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 19.772,70

MEVCUT MAAŞ: 17.500,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 20.354,25

MEVCUT MAAŞ: 18.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 20.935,80

SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

MEVCUT MAAŞ: 19.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 22.098,90

MEVCUT MAAŞ: 20.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 23.262,00

MEVCUT MAAŞ: 21.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 24.425,10

MEVCUT MAAŞ: 22.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 25.588,20

SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

MEVCUT MAAŞ: 23.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 26.751,30

MEVCUT MAAŞ: 24.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 27.914,40

SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

MEVCUT MAAŞ: 25.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 29.077,50

MEVCUT MAAŞ: 26.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 30.240,60

MEVCUT MAAŞ: 27.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 31.403,70

SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

MEVCUT MAAŞ: 28.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 32.566,80

MEVCUT MAAŞ: 29.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 33.729,90

MEVCUT MAAŞ: 30.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 34.893,00

SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

MEVCUT MAAŞ: 31.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 36.056,10

MEVCUT MAAŞ: 32.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 37.219,20

MEVCUT MAAŞ: 33.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 38.382,30

SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

MEVCUT MAAŞ: 34.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 39.545,40

MEVCUT MAAŞ: 35.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 40.708,50

SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

MEVCUT MAAŞ: 36.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 41.871,60

MEVCUT MAAŞ: 37.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 43.034,70

SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

MEVCUT MAAŞ: 38.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 44.197,80

MEVCUT MAAŞ: 39.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 45.360,90

MEVCUT MAAŞ: 40.000,00

YÜZDE 16.31 ZAMLI: 46.524,00

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