SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

Emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı için geri sayım başladı. 2025'in ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.

GÖZLER 3 ARALIK'A ÇEVRİLDİ Şu ana kadar dört aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Temmuz enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47, Eylül enflasyonu 2.97, Ekim enflasyonu yüzde 2.88 çıktı. Buna göre Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 olarak gerçekleşti. Kasım ayı enflasyonu da 3 Aralık günü belli olacak. Böylece zam oranı büyük ölçüde şekillenecek. Geriye sadece Aralık verisi kalacak. Bu da 3 Ocak tarihinde açıklanacak.

MERKEZ NE DEMİŞTİ? Artış merakla beklenirken, ipuçları geliyor. Merkez Bankası 2024 enflasyonunu yüzde 44 olarak açıklamıştı. Bu tahmin, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 15.45 olabileceğini ortaya koymuştu.

Merkez Bankası'nın açıkladığı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Kasım ayı enflasyonu yüzde 2.01, 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44.81 olarak tahmin edilmişti. Bu tahmin de ikinci 6 aylık enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 16.09 çıkabileceğini göstermişti.