SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?

Emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı için geri sayım başladı. 2025'in ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.
GÖZLER 3 ARALIK'A ÇEVRİLDİ
Şu ana kadar dört aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Temmuz enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47, Eylül enflasyonu 2.97, Ekim enflasyonu yüzde 2.88 çıktı. Buna göre Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 olarak gerçekleşti. Kasım ayı enflasyonu da 3 Aralık günü belli olacak. Böylece zam oranı büyük ölçüde şekillenecek. Geriye sadece Aralık verisi kalacak. Bu da 3 Ocak tarihinde açıklanacak.
MERKEZ NE DEMİŞTİ?
Artış merakla beklenirken, ipuçları geliyor. Merkez Bankası 2024 enflasyonunu yüzde 44 olarak açıklamıştı. Bu tahmin, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 15.45 olabileceğini ortaya koymuştu.
Merkez Bankası'nın açıkladığı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Kasım ayı enflasyonu yüzde 2.01, 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44.81 olarak tahmin edilmişti. Bu tahmin de ikinci 6 aylık enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 16.09 çıkabileceğini göstermişti.
Artış için bir başka ipucu da Finansal Kurumlar Birliği'nden (FKB) gelmişti. FKB Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamında gerçekleştirilen ankette Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 2.48'e gerilemiş, 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması da yüzde 45.20 olarak tespit edilmişti. Bu tahmine göre de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayı zam oranı yüzde 16.41 olarak bekleniyor.
YENİ ANKETTEN NE ÇIKTI?
Kasım ayı anketlerine bir yenisi eklendi. AA Finans'ın enflasyon beklenti anketi açıklandı. Ankette ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.98 oldu. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de bu ankette yüzde 45.07 olarak gerçekleşti. Anketteki tahmin gerçekleşirse, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.31 çıkacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'ta yüzde 16.31 enflasyon zammı alabilecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT MAAŞ: 12.500,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 14.538,75
MEVCUT MAAŞ: 12.600,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 14.655,06
MEVCUT MAAŞ: 12.700,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 14.771,37
MEVCUT MAAŞ: 12.800,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 14.887,68
MEVCUT MAAŞ: 12.900,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 15.003,99
MEVCUT MAAŞ: 13.000,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 15.120,30
MEVCUT MAAŞ: 13.100,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 15.236,61
MEVCUT MAAŞ: 13.200,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 15.352,92
MEVCUT MAAŞ: 13.700,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 15.934,47
MEVCUT MAAŞ: 13.800,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 16.050,78
MEVCUT MAAŞ: 13.900,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 16.167,09
MEVCUT MAAŞ: 14.000,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 16.283,40
MEVCUT MAAŞ: 14.100,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 16.399,71
MEVCUT MAAŞ: 14.200,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 16.516,02
MEVCUT MAAŞ: 14.300,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 16.632,33
MEVCUT MAAŞ: 14.400,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 16.748,64
MEVCUT MAAŞ: 14.500,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 16.864,95
MEVCUT MAAŞ: 14.600,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 16.981,26
MEVCUT MAAŞ: 14.700,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 17.097,57
MEVCUT MAAŞ: 15.000,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 17.446,50
MEVCUT MAAŞ: 15.500,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 18.028,05
MEVCUT MAAŞ: 16.000,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 18.609,60
MEVCUT MAAŞ: 16.500,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 19.191,15
MEVCUT MAAŞ: 17.000,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 19.772,70
MEVCUT MAAŞ: 17.500,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 20.354,25
MEVCUT MAAŞ: 18.000,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 20.935,80
MEVCUT MAAŞ: 19.000,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 22.098,90
MEVCUT MAAŞ: 20.000,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 23.262,00
MEVCUT MAAŞ: 21.000,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 24.425,10
MEVCUT MAAŞ: 22.000,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 25.588,20
MEVCUT MAAŞ: 23.000,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 26.751,30
MEVCUT MAAŞ: 24.000,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 27.914,40
MEVCUT MAAŞ: 28.000,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 32.566,80
MEVCUT MAAŞ: 29.000,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 33.729,90
MEVCUT MAAŞ: 30.000,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 34.893,00
MEVCUT MAAŞ: 31.000,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 36.056,10
MEVCUT MAAŞ: 32.000,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 37.219,20
MEVCUT MAAŞ: 33.000,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 38.382,30
MEVCUT MAAŞ: 34.000,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 39.545,40
MEVCUT MAAŞ: 35.000,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 40.708,50
MEVCUT MAAŞ: 36.000,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 41.871,60
MEVCUT MAAŞ: 37.000,00
YÜZDE 16.31 ZAMLI: 43.034,70