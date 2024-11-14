Katılım Emeklilik BES’te 30 milyarı aştı

Eylül itibarıyla Katılım Emeklilik'in Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) fon büyüklüğü yılın başına oranla yüzde 85 artarak 30 milyar liraya ulaştı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Fon büyüklüğümüzü ve pazar payımızı artırmaya devam ediyoruz. 17 faizsiz fon seçeneğimizle faizsiz bireysel emeklilik hizmeti veren şirketler arasında en çok fon tercihi sunan şirketiz. Güçlü dağıtım kanallarımız, entegrasyon altyapımız, yenilikçi ürünlerimiz ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla pazardaki rekabetçi gücümüzü artıracağız" dedi.

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