Emlak vergisinde tarihe dikkat!

Emlak vergisinde ikinci taksit bu ay sonuna kadar yatırılacak. En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; hiç geliri olmayan ev kadınları ve işsizler, SGK'dan aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri), engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri vergiden muaf olacak. Emekli olanların emlak vergisinde muafiyet kapsamında olması için herhangi bir işte çalışmamaları ilk şart. Ayrıca muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. Geçen yıl emekli olanlardan 200 metrekareyi geçmeyen tek evi olan ve çalışmayanlar bu yıl vergiden muaf. Bu yıl emekli olanlar için de muafiyet 2025'te başlayacak.

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