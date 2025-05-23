50, 250 bin ve 500 bin TL’nin aylık faiz getirisi uçtu!

Merkez Bankası politikaları ve piyasa hareketliliği, vadeli mevduat faiz oranlarını yukarı çekti. Bazı bankalar %53'e kadar faiz sunarak yatırımcıların ilgisini çekti. Artık kısa vadeli, risksiz getiri arayan birçok kişi, vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor. İşte 32 gün vadeli 50 bin, 250 bin ve 500 bin TL tutarındaki mevduatlara göre getiriler…