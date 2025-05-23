50, 250 bin ve 500 bin TL’nin aylık faiz getirisi uçtu!

Merkez Bankası politikaları ve piyasa hareketliliği, vadeli mevduat faiz oranlarını yukarı çekti. Bazı bankalar %53'e kadar faiz sunarak yatırımcıların ilgisini çekti. Artık kısa vadeli, risksiz getiri arayan birçok kişi, vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor. İşte 32 gün vadeli 50 bin, 250 bin ve 500 bin TL tutarındaki mevduatlara göre getiriler… 💼 50.000 TL İÇİN EN YÜKSEK GETİRİ: 1.975 TL Faiz oranı %53 olan bankalarda 50.000 TL yatıran bir yatırımcı, 32 gün sonunda 1.975 TL net kazanç elde ediyor. Buna karşın, %51 faiz oranı sunan alternatiflerde kazanç 1.900 TL'ye düşüyor. Daha düşük orana sahip finans kuruluşlarında ise getiri 1.686 TL'ye kadar geriliyor. 🏦 250.000 TL'DE FARK AÇILIYOR: EN YÜKSEK KAZANÇ 9.874 TL 50 bin TL'de küçük farklar yaratan faiz oranları, 250 bin TL'ye çıkıldığında daha belirgin hale geliyor. Bu düzeyde yatırım yapan kişiler için faiz oranlarındaki %1-2'lik fark bile yüzlerce lira avantaj anlamına geliyor. Bu nedenle hesap açmadan önce oranlar dikkatle karşılaştırılmalı. 📊 🏆 500.000 TL YATIRAN NE KADAR KAZANIYOR? Yüksek tutarda mevduat açmak isteyen yatırımcılar için %53 faizli bir hesap, 32 günün sonunda 19.748 TL net gelir sunuyor. Kaynak: takvim.com.tr ve 23 Mayıs 2025 itibarıyla bankaların resmi web siteleri Görseller takvim foto arşiv