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50, 250 bin ve 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi uçtu!

Yükselen faiz oranları sonrası yatırımcılar altın ve dövizden sonra rotayı vadeli mevduat hesaplarına çevirdi. Peki 32 gün vadeli bir hesapta farklı tutarlarda en yüksek kazancı hangi banka sunuyor?

Giriş Tarihi: 23.05.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 09:47
50, 250 bin ve 500 bin TL’nin aylık faiz getirisi uçtu!

Merkez Bankası politikaları ve piyasa hareketliliği, vadeli mevduat faiz oranlarını yukarı çekti. Bazı bankalar %53'e kadar faiz sunarak yatırımcıların ilgisini çekti. Artık kısa vadeli, risksiz getiri arayan birçok kişi, vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor. İşte 32 gün vadeli 50 bin, 250 bin ve 500 bin TL tutarındaki mevduatlara göre getiriler…

50, 250 bin ve 500 bin TL’nin aylık faiz getirisi uçtu!

💼 50.000 TL İÇİN EN YÜKSEK GETİRİ: 1.975 TL

Faiz oranı %53 olan bankalarda 50.000 TL yatıran bir yatırımcı, 32 gün sonunda 1.975 TL net kazanç elde ediyor.
Bu oranı sunan bazı bankalar dijital başvuruya özel avantajlar sunuyor. Benzer şekilde, katılım bankaları da %53 kâr payı ile aynı getiriyi sağlıyor.

50, 250 bin ve 500 bin TL’nin aylık faiz getirisi uçtu!

Buna karşın, %51 faiz oranı sunan alternatiflerde kazanç 1.900 TL'ye düşüyor. Daha düşük orana sahip finans kuruluşlarında ise getiri 1.686 TL'ye kadar geriliyor.

50, 250 bin ve 500 bin TL’nin aylık faiz getirisi uçtu!

🏦 250.000 TL'DE FARK AÇILIYOR: EN YÜKSEK KAZANÇ 9.874 TL

50 bin TL'de küçük farklar yaratan faiz oranları, 250 bin TL'ye çıkıldığında daha belirgin hale geliyor.
%53 faiz oranı uygulayan bankalar, bu tutarda yatırımcıya 9.874 TL kazandırıyor. %51 faizle bu rakam 9.501 TL'ye düşüyor.

50, 250 bin ve 500 bin TL’nin aylık faiz getirisi uçtu!

Bu düzeyde yatırım yapan kişiler için faiz oranlarındaki %1-2'lik fark bile yüzlerce lira avantaj anlamına geliyor. Bu nedenle hesap açmadan önce oranlar dikkatle karşılaştırılmalı. 📊