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Bakan duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesapta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kasım ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını söyledi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024
Bakan duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesapta

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kasım ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını söyledi. Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda Kasım ayına yönelik yaşlı aylığı ve engelli aylığını dün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Kasım ayı için yaklaşık 3.1 milyar lirası yaşlı aylığı, yaklaşık 2.5 milyar lirası engelli aylığı olmak üzere toplam 5.6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara aktarıyoruz" ifadesini kullandı.

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