Aveon Global Sigorta ’En İnovatif Ürün’ kategorisinde altın ödül aldı

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Smart-i Awards 2024'te, Aveon Global Sigorta 'En İnovatif Ürün' kategorisinde altın ödüle layık görüldü. Ödülü teslim alan Aveon Global Sigorta IT ve Dijital Süreçler Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Melek Yılmaz, "Bu ödül, sadece inovatif düşünceye verdiğimiz önemin bir göstergesi değil, aynı zamanda arkasında güçlü bir ekip çalışmasının eseri. Teknolojiyi hizmetlerimize entegre ederek müşterilerimize daha hızlı, güvenilir ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmayı hedefliyoruz. Aldığımız bu ödül, gelecekte de sektörde öncü olmaya devam edeceğimizin bir işareti" dedi.

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