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Tarım ve Orman Bakanlığı güncel listeyi yayımladı! Kebapta tekila, kokoreçte votka

Tarım Bakanlığı gıdada hile yapıp insan sağlığı ile oynayanları açıklamaya devam ediyor. Kebap ve kokoreçte içkiye rastlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024
Tarım ve Orman Bakanlığı güncel listeyi yayımladı! Kebapta tekila, kokoreçte votka

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde kuyu kebabında viski başka bir lokantanın kokoreç ürününde ise votka tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları hileli ürünlerin hangi marka adı altında satıldığını ve yapılan sahtekârlıkları ifşa etmeye devam diyor. Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde Antalya'da yapılan denetimde bulunan bir kuyu tandır kebapta tekila tespit edildi.

ŞİKAYET EDİN
Yine Antalya'da bulunan bir kokoreççinin ürününde ise votka tespit edilirken aynı kokoreççiden alınan bir numunede de viski tespit edildi. Öte yandan yine Antalya'da faaliyet gösteren bir okey salonundaki gıdalarda ise viski, rakı tespit edildi. Bakanlığın daha önce yayımladığı listelerde dana etine tavuk karıştıranlar, at ve eşek eti kullananlar, yağlarda hile yapanlar tek tek sıralanmıştı. Son listede köftede domuz etine rastlanmıştı. Bakanlık listeleri günlük olarak güncellemeye devam ediyor. Vatandaşlar da ALO 174 hattından ve 0501 1740174 nolu Whatsapp hattından şikayetlerini iletebiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı güncel listeyi yayımladı! Tek tek ifşa oldular! Kebapta tekila, kokoreçte votka çıktıTarım ve Orman Bakanlığı güncel listeyi yayımladı! Tek tek ifşa oldular! Kebapta tekila, kokoreçte votka çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı güncel listeyi yayımladı! Tek tek ifşa oldular! Kebapta tekila, kokoreçte votka çıktı


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