Güncel palamut fiyatları 2024! Zamlı palamut fiyatları ne kadar oldu?

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Karadeniz'de av sezonunun başlamasıyla birlikte palamut fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşandı. Samsun'da palamudun tanesi, 150 liradan satışa sunuluyor. Daha önce tanesi 50 liradan satılan palamut, son günlerde olumsuz hava koşullarının etkisiyle zamlandı.

(Kaynak: IHA) Hava Koşulları Balıkçıları Etkiliyor Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Dündar Kırbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçıların av için denize açılamadığını belirtti. Kırbaş, "Balığın azalması bu duruma etki ediyor. Olumsuz hava olmasaydı palamut 150 lira değil, yine 100 lira olacaktı. Şu an hem havanın etkisi hem de balığın azalmasıyla fiyatlar biraz yükseldi. Balıkçılar şu an denize açılamıyor." ifadelerini kullandı.