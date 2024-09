Güncel palamut fiyatları 2024! Zamlı palamut fiyatları ne kadar oldu?

Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Dündar Kırbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçıların av için denize açılamadığını belirtti. Kırbaş, "Balığın azalması bu duruma etki ediyor. Olumsuz hava olmasaydı palamut 150 lira değil, yine 100 lira olacaktı. Şu an hem havanın etkisi hem de balığın azalmasıyla fiyatlar biraz yükseldi. Balıkçılar şu an denize açılamıyor." ifadelerini kullandı.

(Kaynak: IHA)

Kırbaş, av sezonunun başında palamutun tanesinin 50 liradan satıldığını, daha sonra 70-80 lira aralığına çıktığını ve şu an 130-150 lira arasında fiyatlandığını vurguladı. "Balıkta irileşme de var. 50 liraya sattığımız balığın şu an iki katı. Yani 400 gram olan balık, şu an 800-900 gram oldu." diye ekledi.