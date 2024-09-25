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Güncel palamut fiyatları 2024! Zamlı palamut fiyatları ne kadar oldu?

Karadeniz'de av sezonunun başlamasıyla birlikte palamut fiyatlarında dikkat çekici bir artış gözlemleniyor. Eylül ayıyla beraber çarşılar hareketlendi. Peki, zamlı fiyatlar ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 09:28 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 09:28
Güncel palamut fiyatları 2024! Zamlı palamut fiyatları ne kadar oldu?

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Karadeniz'de av sezonunun başlamasıyla birlikte palamut fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşandı. Samsun'da palamudun tanesi, 150 liradan satışa sunuluyor. Daha önce tanesi 50 liradan satılan palamut, son günlerde olumsuz hava koşullarının etkisiyle zamlandı.

(Kaynak: IHA)(Kaynak: IHA)

Hava Koşulları Balıkçıları Etkiliyor

Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Dündar Kırbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçıların av için denize açılamadığını belirtti. Kırbaş, "Balığın azalması bu duruma etki ediyor. Olumsuz hava olmasaydı palamut 150 lira değil, yine 100 lira olacaktı. Şu an hem havanın etkisi hem de balığın azalmasıyla fiyatlar biraz yükseldi. Balıkçılar şu an denize açılamıyor." ifadelerini kullandı.

(Kaynak: IHA)(Kaynak: IHA)

Kırbaş, av sezonunun başında palamutun tanesinin 50 liradan satıldığını, daha sonra 70-80 lira aralığına çıktığını ve şu an 130-150 lira arasında fiyatlandığını vurguladı. "Balıkta irileşme de var. 50 liraya sattığımız balığın şu an iki katı. Yani 400 gram olan balık, şu an 800-900 gram oldu." diye ekledi.

(Kaynak: IHA)(Kaynak: IHA)

Fiyat Artışında Balık Azlığı Etkili

Balıkçı Halit Bayrak da fiyatların artmasının nedeninin balığın azalması olduğunu belirtti. Bayrak, "Biz fiyatları yükseltmiyoruz. Kayıklar kötü hava şartları nedeniyle denize açılamadığı için balık az çıkıyor. Bu palamut bir ay daha çıkar nasip olursa. Bütün balık fiyatlarında artış var. Mezgit 150, barbun 100 lira. Fiyatlar bu aralar biraz yüksek. Hamsi inşallah önümüzdeki ay çıkar." dedi.

(Kaynak: IHA)(Kaynak: IHA)

Samsun'da palamut ve diğer balık fiyatlarındaki bu artış, hava koşullarının düzelmesiyle birlikte nasıl şekillenecek, merakla bekleniyor. Balıkçıların umutları, denizlere açılmak ve balık fiyatlarının düşmesini sağlamak yönünde.

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