Multinet Up 25 yaşında

Yemek kartı, kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı, akaryakıt, konaklama, toplu satın alma ve filo çözümleriyle şirketlere gider yönetimi hizmeti sunan Multinet Up 25. yılını kutluyor. Multinet Up CEO'su Ali Emre Sever, "Multinet Up, 25 yıllık yolculuğunda her zaman yenilikçi vizyonuyla hareket etti, müşteri memnuniyetini en öncelikli hedef olarak benimsedi ve teknolojiye daima yatırım yaptı. İlk olarak yemek kartı hizmetiyle sektöre girişimiz, sonrasında gelen ilk mobil uygulama ve ilk mobil POS çözümlerimiz, bu yolculuğun sadece birkaç önemli adımı.Son yıllarda üst üste aldığımız 30 müşteri deneyimi ödülü ve sektörünün en itibarlı şirketi seçilmemiz, tüm bu emeklerin bir yansıması" dedi.

