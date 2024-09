Et ve Süt Kurumu, BİM ve Tarım Kredi Kooperatifi et fiyatları

Vatandaşların bütçesini desteklemek için BİM ve Tarım Kredi Kooperatif i uygun fiyatlı et sunuyor. Tarım Kredi Kooperatifi Halk Et kombinası aracılığıyla hem uygun fiyat hem de kaliteli ürün sağlıyor.

BİM Market Et Fiyatları

Ülke genelinde geniş bir müşteri kitlesine hitap eden BİM, et ürünlerindeki uygun fiyat politikasıyla dikkat çekiyor. 400 gram kıyma 120 TL'den, kuşbaşı et ise 125 TL'den satışa sunuluyor. Ayrıca, dana sotelik et sevenler için de 135 TL'lik fiyatıyla cazip bir seçenek oluşturuyor.

Beyaz et tercih edenler için de BİM'in sunduğu fiyatlar oldukça makul seviyelerde. 1 kilogram piliç kelebek pirzola 85 TL'den alıcı bulurken, 200 gramlık piliç döner paketleri ise sadece 29,75 TL'den satılıyor.