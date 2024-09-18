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Et ve Süt Kurumu, BİM ve Tarım Kredi Kooperatifi et fiyatları

Et fiyatlarının artmasıyla birlikte marketler vatandaşlara cazip fırsatlar Bu anlamda BİM ve Tarım Kredi Kooperatifi uygun fiyatlı et ürünleriyle vatandaşların yanında yer alıyor.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 09:06 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 09:09
Et ve Süt Kurumu, BİM ve Tarım Kredi Kooperatifi et fiyatları

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Vatandaşların bütçesini desteklemek için BİM ve Tarım Kredi Kooperatifi uygun fiyatlı et sunuyor. Tarım Kredi Kooperatifi Halk Et kombinası aracılığıyla hem uygun fiyat hem de kaliteli ürün sağlıyor.

BİM Market Et Fiyatları

Ülke genelinde geniş bir müşteri kitlesine hitap eden BİM, et ürünlerindeki uygun fiyat politikasıyla dikkat çekiyor. 400 gram kıyma 120 TL'den, kuşbaşı et ise 125 TL'den satışa sunuluyor. Ayrıca, dana sotelik et sevenler için de 135 TL'lik fiyatıyla cazip bir seçenek oluşturuyor.

Beyaz et tercih edenler için de BİM'in sunduğu fiyatlar oldukça makul seviyelerde. 1 kilogram piliç kelebek pirzola 85 TL'den alıcı bulurken, 200 gramlık piliç döner paketleri ise sadece 29,75 TL'den satılıyor.

Tarım Kredi Kooperatifi'nden Et ve Süt Kurumu İş Birliğiyle Uygun Fiyatlar

Tarım Kredi Kooperatifi, Et ve Süt Kurumu ile yaptığı protokol sayesinde et ürünlerinde uygun fiyat avantajı sağlıyor. 400 gram kıyma 138,90 TL'den satışa sunulurken, 1 kilogram kuşbaşı et 384,75 TL, 1 kilogram antrikot ise 575,90 TL'den raflarda yerini alıyor.

Beyaz et ürünlerinde de tüketicilere uygun seçenekler sunan kooperatif, 1 kilogram piliç filetoyu 149,90 TL'den satışa sunarak bütçe dostu bir alternatif oluşturuyor.

Artan Et Fiyatlarına Karşı Alternatif Arayışları Sürüyor

Et fiyatlarındaki sürekli yükseliş, vatandaşları daha uygun fiyatlı seçeneklere yönlendiriyor. Bu noktada BİM ve Tarım Kredi Kooperatifi'nin sunduğu fiyatlar, daralan bütçelere bir nebze olsun nefes aldırıyor. Uzmanlar, vatandaşların alışveriş yaparken fiyat karşılaştırması yapmalarını ve kampanyaları takip etmelerini öneriyor.

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