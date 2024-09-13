Maher Sigorta Grubu öz kaynak büyüklüğünde 4’üncü

Maher Holding Sigorta Grubu, TSB'nin açıkladığı 2024 yılı ilk 6 aylık verilerine göre, öz kaynak büyüklüğünde 4'üncü sırada yer aldı. Konuyla ilgili açıklamada, "Maher Holding Sigorta Grubu 74 şirket arasında 5'inci, 50 hayat dışı şirket arasında 4'üncü sıraya yükseldi.

Quick Sigorta öz kaynak büyüklüğünde 5'inci sırada" denildi. Açıklamada, sigorta şirketlerinin mevcut öz sermayelerinin, gerekli öz sermaye tutarının üzerinde kaldığına dikkat çekilerek, "Her 2 sigorta şirketimizin Sermaye Yeterlilik Rasyosu yüzde 190'ın üzerinde gerçekleşerek Corpus Sigorta'da yüzde 191, Quick Sigorta'da yüzde 194 oldu" ifadesi kullanıldı. Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, "Grubun sigorta şirketleri, bu noktaya çalışanların gayreti ile geldi" diye konuştu.