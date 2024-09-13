Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek: "Eğitim sigortalarına ilgi arttı"

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, ailelerin eğitim sigortalarına ilgisinin son yıllarda arttığını ifade ederek, "Eğitim Güvencesi Hayat Sigortası ve Okul Taksit Hayat Sigortası ürünlerimizle çocuklarının eğitim hayatlarını olası risklere karşı güvence altına alıyoruz. Ailelerin karşılaşabileceği zor durumlara karşı çocuklarının okul hayatına kesintisiz şekilde devam etmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

Sincek, "Çocuklarının sağlıkları kadar eğitimlerini de güvence altına almak isteyen ailelerimiz için oluşturduğumuz ürünlerimize ilgi ve talep her geçen gün artıyor. 42 binin üzerinde aileyi eğitim sigortalarımızla tanıştırarak çocuklarının eğitim hayatını güvence altına aldık" dedi.

'ÖNEMİ BÜYÜK'

Çocukların güvenli bir geleceğe sahip olmasında eğitim sigortalarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Sincek, "Beklenmedik durumlara karşı çocuklarımızı finansal olarak korumanın yolu sigorta yaptırmak. Eğitim Güvencesi Hayat Sigortası ürünümüzle ailelere çocuklarının eğitimini olası risklere karşı finansal güvence altına alma imkânı sunuyoruz" diye konuştu.

Eğitim Güvencesi Hayat Sigortası ürünü ebeveynin sakatlık nedeniyle çalışamayacak duruma gelmesi ve vefatı gibi olaylarda çocuğun eğitimine devam edebilmesini güvence altına alıyor. Ebeveynin kaza sonucu çalışamayacak duruma gelmesi yani sürekli sakatlık durumuna karşı teminat da sağlıyor. Eğitim Güvencesi Hayat Sigortası sayesinde çocuğun eğitim masrafları için kullanılmak üzere önceden poliçede belirlenmiş olan tutar, çocuğun yasal varislerine ödeniyor.