PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Nakitte 7 bin lira sınırı! Alışveriş banka ile olacak

7 bin liranın üzerindeki ödemelerde banka kullanma zorunluluğu getirilecek. Böylece nakit ödeme ortadan kalkacak. Uymayanlara ceza kesilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 12 Eylül 2024
Nakitte 7 bin lira sınırı! Alışveriş banka ile olacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İşletmelerin yanı sıra tüketiciler için de 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka veya aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde (Sıra No: 459) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı'nı kamuoyunun görüşüne açtı.

DENETLENECEK
Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde, nihai tüketiciler de tevsik zorunluluğu kapsamına alınacak. Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, 7 bin lirayı aşan ödeme ve tahsilatlarında, banka, PTT veya aracı finansal kurumları kullanmaları zorunlu olacak. Örneğin, kamu kurumunda memur olarak çalışan kişi, evinde kullanmak üzere, beyaz eşya perakende ticaretiyle uğraşan bir firmadan 20 bin lira tutarında bir buzdolabı satın aldığında, tutar 7 bin lirayı aştığı için, bu işleme ait tahsilat ve ödemenin banka ve aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekecek. Her türlü alışverişte 7 bin lirayı aşan ödemelerini finansal kuruluşlar kanalıyla yapmayanlara, bir başka ifadeyle elden yapanlara, nihai tüketici dahil her bir tespit için ödeme tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek. Nihai tüketiciye kesilecek ceza tutarı 5 bin liradan az olamayacak.

KİRACIYA ELDEN CEZA
Kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayıp, elden yapanlara her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek. Bu kapsamda kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayan, elden yapanlara her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Kesilecek ceza tutarı 5 bin liradan az olamayacak. Kiracı, ödemenin elden yapıldığını ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde idareye bildirmesi halinde, kiracıya özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
A Haber Narin Güran’ın katledildiği noktayı buldu! İşte Narin’in öldürüldüğü yer
EMEKLİYE ÜÇLÜ MAAŞ ARTIŞI: Ocak ayında yapılacak zamlar için ipuçları geldi! Enflasyon, refah payı ve taban aylık artışı yolda
Narin Güran’ın ablasının ölüm raporu A Haber’de! ’Merdivenden düştü’ denilmişti! 72 dakikada 5 görüşme: Tutuklu amca kiminle, ne konuştu?
İçişleri, Adalet ve Aile Bakanı öldürülen Narin Güran’ın kabrini ziyaret etti | 3 bakan ortak basın açıklamasında bulundu
Nazara geldiler: 2 yıldır birlikte olan Murat Dalkılıç ve Edda Dora ayrıldı!
Başarı geldi mi Yaşasın laiklik işler terse gitti mi Tukaka dindarlar | Prof. Dr. Demirli anlattı: Laik eğitimin ortaya çıkardığı sorunları dine yüklüyorlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’Narin Güran’ açıklaması! Özgür Özel’e ’Harbiye - İmam Hatip’ tepkisi
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık: Amca Salim’i Narin’in evinin orada gördüm | 3 bakan Diyarbakır’da | DNA suda bozulur mu?
Galatasaray’da ayrılık var! Yeni yılda olmayabilir
Başkan Erdoğan Millet affetmez diyerek uyarmıştı! CHP lideri Özgür Özel’den ’Dilruba’ çarkı: AK Parti seçmeninden özür diliyorum
Narin Güran cinayetinde silinen mesajları vermeyen META’dan ilk açıklama! Amca Salim Güran yeniden sorgulanacak: Gözaltındaki 22 kişi kim?
Narin’in ağabeyi Enes’in babası Salim Güran mı? Tavşantepe’deki suskunluk sarmalı ve DEM Parti faktörü... Başka Narin’ler de var iddiası
Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin eski yıldızına kanca! Bedava gelebilir
Batı basını Trump-Harris düellosunda kazananı seçti Time o isim ‘yoldan çıktı’ dedi
Eşini aramak için stüdyoya sevgilisi ile geldi! Jigolo çıktı! Müge Anlı’nın ağzını açık bırakan olay: Karım beni parayla satıyor
SON DAKİKA