Hububat ihracatı artıyor

Bisküvi, buğday unu, bitkisel yağlar, şekerli ve kakaolu ürünler ile makarna başta olmak üzere temel gıda ürünlerini kapsayan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün yılın 8 ayı sonunda toplam ihracatı yüzde 0,9 artışla 7,8 milyar dolar oldu. Türkiye Gıda İhracatçıları (TGİ) açıklamasına göre, söz konusu dönemde ilk üçte yer alan ürün gruplarından buğday unu ihracatı 870 milyon dolar, makarna ihracatı 643 milyon dolar, tatlı bisküvi ve gofretler ihracatı ise 616 milyon dolar oldu.

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