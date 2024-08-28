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Binance'dan skandal hamle! Katil İsrail ordusunun talimatıyla Filistinlilerin bitcoin hesabını durdurdular!

Yaklaşık bir yıldır İsrail’in Gazze soykırımına ses çıkarmayan Siyonist lobiden yeni bir skandal daha geldi. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, katil İsrail ordusunun talimatıyla Filistinlilere ait tüm hesapları dondurdu. Dünya bu skandalı konuşurken Binance’dan kendisini savunan bir açıklama geldi. Dolaşıma giren haberlerin ardından, Bitcoin'de (BTC) yüzde 8'e yakın düşüş yaşandı. Dün 63 bin dolara çıkan BTC'nin değeri 58 bin 200 dolara kadar geriledi.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 13:24 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 13:38
Binance’dan skandal hamle! Katil İsrail ordusunun talimatıyla Filistinlilerin bitcoin hesabını durdurdular!

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Katil İsrail ve etrafındaki siyonist lobi, her alanda "Filistin" görmemek için uğraşıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan insanlık dramı devam ederken Siyonistler bu kez de kripto para borsalarındaki eylemleriyle gündeme geldi.

FİLİSTİNLİLERİN HESAPLARINI HEDEF ALDI
Dünyanın en büyük kripto para birimi şirketi Binance, İsrail ordusunun talebi üzerine Filistinlilerin tüm Bitcoin varlıklarına el koyma kararı aldı. Skandal bir karara imza atarak İsrail Savunma Kuvvetleri'nin talebi üzerine Filistinlilere ait tüm fonlara el koyan Binance'in bu skandalını, Paxful'un kurucu ortağı ve Noones P2P platformunun CEO'su Ray Youssef gündeme getirdi.

Youssef, X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, Binance'in İsrail'in isteği üzerine tüm Filistinlilerin fonlarına el koyduğunu belirtti. Youssef, Binance'in etkilenen kullanıcıların itirazlarını reddettiğini ve fonları iade etmeyi kabul etmediğini de sözlerine ekledi.

BELGEYİ PAYLAŞTI
Youssef tarafından paylaşılan resmi belgede hesaplara el konma nedeninin "Terörle Mücadele Kanunu"na dayandırıldığı detayı yer aldı.

İsrail ordusunun o talimatıİsrail ordusunun o talimatı

İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait belgede "Savunma Bakanı'nın yetkisi doğrultusunda bu kişilerin kripto para cüzdanlarına el konulmuştur. El koyma kararının gerekçesi, söz konusu cüzdanlarda bulunan kripto paraların bir terör örgütü tarafından transfer edilmesi ve terör suçu işlemek için kullanılmasıdır. İddiaların incelenmesi sonucunda, el koyma kararının geçerli olduğu ve mal varlıklarının müsadere edileceği belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi.

BINANCE KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU
Uluslararası kamuoyunda infila yaratan bu eylem sonrası Binance ise iddiaları reddetti. Şirket, yaptığı açıklamada "yasa dışı fonlarla bağlantılı az sayıda kullanıcı hesabının ticaretten men edildiğini" iddia etti.

Borsanın üst yöneticisi (CEO) Richard Teng, "Sadece yasa dışı fonlara bağlı sınırlı sayıda kullanıcı hesabının işlem yapması engellendi." dedi.

Binance CEO'su Richard TengBinance CEO'su Richard Teng

Dolaşıma giren haberlerin ardından, Bitcoin'de (BTC) yüzde 8'e yakın düşüş yaşandı. Dün 63 bin dolara çıkan BTC'nin değeri 58 bin 200 dolara kadar geriledi.

Binance CEO'su Richard Teng, X hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Sadece yasa dışı fonlara bağlı sınırlı sayıda kullanıcı hesabının işlem yapması engellendi. Bu konuda bazı yanlış ifadeler oldu. En önemlisi bölge genelinde kalıcı bir barışın sağlanmasını ümit ediyoruz." Şeklinde bir savunma yaptı.

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