Binance’dan skandal hamle! Katil İsrail ordusunun talimatıyla Filistinlilerin bitcoin hesabını durdurdular!

BELGEYİ PAYLAŞTI

Youssef tarafından paylaşılan resmi belgede hesaplara el konma nedeninin "Terörle Mücadele Kanunu"na dayandırıldığı detayı yer aldı.

İsrail ordusunun o talimatı İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait belgede "Savunma Bakanı'nın yetkisi doğrultusunda bu kişilerin kripto para cüzdanlarına el konulmuştur. El koyma kararının gerekçesi, söz konusu cüzdanlarda bulunan kripto paraların bir terör örgütü tarafından transfer edilmesi ve terör suçu işlemek için kullanılmasıdır. İddiaların incelenmesi sonucunda, el koyma kararının geçerli olduğu ve mal varlıklarının müsadere edileceği belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi.

BINANCE KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Uluslararası kamuoyunda infila yaratan bu eylem sonrası Binance ise iddiaları reddetti. Şirket, yaptığı açıklamada "yasa dışı fonlarla bağlantılı az sayıda kullanıcı hesabının ticaretten men edildiğini" iddia etti. Borsanın üst yöneticisi (CEO) Richard Teng, "Sadece yasa dışı fonlara bağlı sınırlı sayıda kullanıcı hesabının işlem yapması engellendi." dedi.

Binance CEO'su Richard Teng Dolaşıma giren haberlerin ardından, Bitcoin'de (BTC) yüzde 8'e yakın düşüş yaşandı. Dün 63 bin dolara çıkan BTC'nin değeri 58 bin 200 dolara kadar geriledi. Binance CEO'su Richard Teng, X hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Sadece yasa dışı fonlara bağlı sınırlı sayıda kullanıcı hesabının işlem yapması engellendi. Bu konuda bazı yanlış ifadeler oldu. En önemlisi bölge genelinde kalıcı bir barışın sağlanmasını ümit ediyoruz." Şeklinde bir savunma yaptı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN