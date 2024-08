Binance’dan skandal hamle! Katil İsrail ordusunun talimatıyla Filistinlilerin bitcoin hesabını durdurdular!

Katil İsrail ve etrafındaki siyonist lobi, her alanda " Filistin " görmemek için uğraşıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan insanlık dramı devam ederken Siyonistler bu kez de kripto para borsalarındaki eylemleriyle gündeme geldi.

FİLİSTİNLİLERİN HESAPLARINI HEDEF ALDI Dünyanın en büyük kripto para birimi şirketi Binance , İsrail ordusunun talebi üzerine Filistin lilerin tüm Bitcoin varlıklarına el koyma kararı aldı. Skandal bir karara imza atarak İsrail Savunma Kuvvetleri'nin talebi üzerine Filistinlilere ait tüm fonlara el koyan Binance 'in bu skandalını, Paxful'un kurucu ortağı ve Noones P2P platformunun CEO'su Ray Youssef gündeme getirdi.

Youssef, X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, Binance'in İsrail'in isteği üzerine tüm Filistinlilerin fonlarına el koyduğunu belirtti. Youssef, Binance'in etkilenen kullanıcıların itirazlarını reddettiğini ve fonları iade etmeyi kabul etmediğini de sözlerine ekledi.