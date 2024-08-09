Anadolu Sigorta gereksiz parça değişimini önlüyor

Anadolu Sigorta, özel cam servisleri, "Değiştirme Onar" mottosuyla hasar süreçlerinde gereksiz parça değişimini engellemek ve onarım imkanlarını genişletmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Sigortalılar, araçlarının ön camında oluşan çatlağın fotoğrafını çekip Anadolu Sigorta'nın yapay zekâ teknolojisi AS'lı ile onarıma uygun olup olmadığını öğrenebiliyor, tamir ya da değişim hizmetinden faydalanmak için kolaylıkla randevu oluşturabiliyor. Bu hizmet sayesinde, sürücü görüş alanını etkilemeyen, ön camda oluşmuş ve boyutu 1 TL'lik madeni parayı aşmayan cam çatlağının onarımını gerçekleştirebiliyorlar.