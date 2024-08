16 milyon emekli için indirim kampanyası! Otelden, şarküteriye, beyaz eşyadan terziye... İşte tüm fırsatlar

15 BANKAYLA ANLAŞMA

SGK aralarında Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Katılım Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Türkiye Finans Katılım, TEB, QNB Finansbank, Kuveyt Türk, PTT Bank, ING, Denizbank, Albaraka Türk'ün de olduğu 15 bankayla anlaşma imzaladı. Bankalar emeklilerimize özel tanımlanacak olan indirim ve ayrıcalıkları kendi web sitelerinden duyurmaya başladı. Ziraat Bankası maaşını bankadan alan emekliler için Bankkart'a üye işyerleri üzerinden çeşitli imkânlar sağlıyor. Emekliler, Bankkart POS'undan tek seferde yapacakları her 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 100 TL, toplam 1.000 TL Bankkart Lira kazanabiliyor. Eczane, optik, sağlık ve market alışverişlerinde Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde Bankkart POS'undan tek seferde yapacakları her 750 TL ve üzeri alışverişlerinde 75 TL, toplam 1.500 TL Bankkart Lira kazanabiliyor. Vakıfbank, maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine özel 24 bin TL'ye varan ödeme imkânı sunuyor. 12 bin TL'ye varan promosyon dışında Vakıfbank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde emeklilere toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunuluyor. Halkbank, Paraf Emekli kartıyla fatura ödemelerinde yüzde 20, her 400 TL ve üzeri market harcamasına yüzde 10, sağlık ve eczane sektörlerinde her 500 TL ve üzeri harcamaya yüzde 20, yurtiçi ve yurtdışında kültür ve sanat sektöründe harcamalarda yüzde 50 indirim sağlıyor.