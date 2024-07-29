Taksimetre kuyruğu: Yeni tarife bugün yürürlükte

İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan zam bugün yürürlüğe girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı kararla, taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22.19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıkarılmıştı. Yeni fiyatlar bugünden itibaren uygulanacak.



Taksiciler, yeni tarife için soluğu taksimetre ayar istasyonlarında aldı. Cihazlarını güncelletmek isteyen taksiciler, dün Bağcılar ve Ataşehir'de taksimetre ayar istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Cihazını güncelletmek için Bağcılar'daki merkezin önünde bekleyen Emre Kaya, "2 bin 950 liraya taksimetrelerimizi güncelledik" dedi.

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