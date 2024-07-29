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Lüks otellerde kişi başı havuz ücreti 10 bin 800 liraya kadar çıktı

Sıcaktan bunalan İstanbullular rotayı havuzlara çevirdi. Lüks otellerde kişi başı havuz ücreti 10 bin 800 liraya kadar çıktı. Yemek de dahil olsun diyenlerin ödeyeceği tutar ise 12 bin 600 lirayı buldu...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 07:02
Lüks otellerde kişi başı havuz ücreti 10 bin 800 liraya kadar çıktı

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Yüksek hava sıcaklıkları megakentte yaşayanları bunalttı. Serinlemek için rotayı havuzlara çeviren İstanbullular, 'terleten' fiyatlarla karşılaştı. İstanbul'daki otellerin havuz fiyatları bulundukları bölgeye göre değişiklik gösterdi. Bazı otellerde de hafta içi ve hafta sonu ayrı fiyat uygulandığı görüldü. Özellikle Boğaz'daki fiyatlar dudak uçuklattı.

Fiyatta başı ise Çırağan Palace Kempinski çekti. Boğaz'daki lüks otelde hafta içi ve hafta sonu tek kişi için günlük ücret 300 euro (yaklaşık 10 bin 800 lira) olarak belirlendi. 'Öğle yemeği de dâhil olsun' diyenler için fiyat 350 euroya (yaklaşık 12 bin 600 liraya) çıktı. Yine Boğaz'a nazır lüks otellerden Beşiktaş'taki Four Seasons Otel'de de açık havuz fiyatlarının hafta içi 170 euro, Cuma ve hafta sonu günleri 190 euro olarak uygulandığı görüldü. Beşiktaş'ta bulunan Swissotel The Bosphorus'un havuzu ise hafta içi 3 bin 300 lira iken; bu fiyat cuma, cumartesi ve pazar günleri 4 bin liraya çıktı. Conrad İstanbul Bosphorus'ta da havuz giriş ücreti kişi başına hafta içi 2 bin, hafta sonu ve resmi tatillerde 3 bin lira olarak belirlendi.

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