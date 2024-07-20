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13 haftada %22 gerileme! Zenginlerin lüks tutkusu azaldı

Ekonomik belirsizlik ortamında zenginlerin lüks tutkusu da azaldı. Burberry’den Hugo Boss’a kadar lüks markaların satışları azalırken, hisselerinde de sert düşüşler görüldü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 07:02
13 haftada %22 gerileme! Zenginlerin lüks tutkusu azaldı

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Dünyada artan ekonomik belirsizlik ortamı ve özellikle Çin ve ABD'de yavaşlayan büyüme nedeniyle satışları azalan ve yılın geri kalanı için daha karamsar bir görünüm bekleyen lüks tüketim markalarının hisselerinde keskin düşüşler gerçekleşiyor. Finansal sonuçlarını açıklayan birçok şirketin satışlarında gerileme görülürken, piyasadaki olumsuz etki henüz bilançolarını açıklamayan şirketlerin hisselerine de yansıyor.

13 HAFTADA % 22 GERİLEME
Perakende gelirinin son 13 haftada yüzde 22 gerilediğini bildiren, temettü iptali duyuran Burberry'nin hisseleri, şirketin üst yöneticisindeki değişikliğin de etkisiyle bu haftanın ilk gününde yüzde 15 düştü ve hafta boyunca kayıplarını sürdürdü. Yılın ikinci çeyreğinde grup satışlarının yüzde 1 azaldığını duyuran Hugo Boss'un hisseleri ise finansal sonuçlarını açıkladığı 16 Temmuz'da yüzde 13.5 değer kaybına uğradı ve Nisan 2021'den sonraki en düşük seviyesini gördü. Swatch da hafta başında Çin'deki zayıf talebin etkisiyle yılın ilk yarısında kârının yüzde 70 gerilediğini açıkladı. Haftaya yüzde 11.5 düşüşle başlayıp, hafta içinde hafif toparlanma gösterdi. Hermes'in hisselerindeki kayıp yüzde 5'i aşarken, Louis Vuitton Moet Hennessy hisseleri de haftaya yüzde 2.5 düşüşle başladı, ilerleyen günlerde kayıplarını sürdürdü.

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