15 Temmuz darbesine ekonomik direniş! O gece neler yaşandı?

Pazartesi piyasa açılışını herkes merak ediyordu... Evet pazartesi günü piyasa açısından kritikti. Kamuoyuna 'rahat olun' mesajını vermek için tüm dükkânlarımızı pazartesi sabah açtık. Ne pahasına olursa olsun, dalgalanmalar olsa da dengenin kısa sürede oluşacağına olan inancımızla piyasaların açık kalması gerekiyordu. Piyasaların olağan şekilde çalışması için alınması gereken önlemleri belirledik. Hafta başından itibaren de banka genel müdürleri olarak çeşitli basınyayın organları üzerinden hem piyasalara hem vatandaşlara güven mesajları verdik. Piyasalar zamanında açıldı ve çalışmaya başladı. TL isteyen TL, döviz isteyen döviz aldı. Piyasalarda likidite gerektiği kadar vardı ve olağandışı bir ihtiyaç da görülmedi. Piyasalar rasyonel olarak işledi, rasyonel olmayan hacim ve fiyat oluşmadı. 15 Temmuz gecesi Türk halkı hain darbe girişimine bedeniyle karşı dururken, pazartesi gününden itibaren de döviz varlıklarını TL'ye döndürdü. NAKİT İHTİYACI SORUNSUZ KARŞILANDI O gece bazı vatandaşlar ATM'lere koşmuştu... Biz banka olarak müşterilerimizin ihtiyacı ne ise kesintisiz olarak karşılanması için her türlü çabayı gösterdik. Sabah saat 06:00'da Bankalar Birliği Genel Sekterimiz Ekrem Keskin ile görüştük. Bütün bankalardan ATM'lerine para koymasını istedik. Hafta sonu nakit ihtiyacı zamanında ve sorunsuz karşılandı. Zira, vatandaşın bir tedirginlik duymaması panik olmaması gerekiyordu. Size şunu söyleyeyim, ben yanımda nakit para taşımıyordum. 15 Temmuz gecesinde de üzerimde para yoktu, bankaya giderken eşimden aldım. O geceden sonra artık çantamda bir miktar nakit para bulunduruyorum.





BANKALAR İNİSİYATİF ALDI

Darbeden sonraki süreçte neler yaşandı?

Bize düşen en önemli görevin piyasaların çalıştırılması, pazarın açık tutulması, her alanda alışverişin kesintisiz devam etmesiydi. Bu nedenle, kısa vadede para, sermaye piyasaları açık tutuldu, fiyatlar dalgalansa da her isteyen her istediğini pazarda bulmaya devam etti. Üzerinde durulan en önemli konu likiditenin yeterli olması, kredi kanallarının açık olması ve büyümenin desteklenmesi oldu. Bankalar yaşanan şokun ani bir daralmaya yol açmadan atlatılmasında önemli inisiyatif aldılar.



YURT DIŞINA MESAJ VERDİK

Peki yurtdışına nasıl bir mesaj verdiniz?

Yurtdışındaki muhabir bankalarımıza, ortaklara, Türkiye dostlarına olup bitenleri gece boyunca aktardık. Güvenlikle ilgili endişelenmemelerini söyledik. Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını, yönetimin duruma hakim olduğunu, herkesin görevinin başında olduğunu anlattık. Bizlerin de olağan bankacılık faaliyetlerimizi sürdürdüğümüzü söyledik. Uluslararası muhattap kuruluşlara Dışişleri Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve olup bitenleri anlatan mektuplar gönderildi.