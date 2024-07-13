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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor: Darbe girişiminin 8. yılında Türkiye’de ne değişti?

Hain darbe girişiminin yaşandığı gecenin üzerinden tam 8 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da milli irade, hain terör örgütü FETÖ'nün alçak kalkışmasına dur dedi. Peki, hain darbe girişiminin 8. yılında Türkiye’de ne değişti? Yargının FETÖ ile mücadelesinde son durum ne? Türkiye sivil anayasaya ne zaman kavuşacak? A Haber canlı yayınına darbe girişiminin sembol noktası olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç merak edilen tüm soruları cevaplıyor.

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 21:08 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 21:08
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’de önemli açıklamalarda bulunuyor: Darbe girişiminin 8. yılında Türkiye’de ne değişti?

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FETÖ'nün hain darbe girişimine kalkıştığı 15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye genelinde vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara indi ve milli iradeye sahip çıkarak darbeci hainlere geçit vermedi.

O hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. Geçen bu yıl içerisinde Türkiye'de ne değişti? Yargının FETÖ ile mücadelesinde son durum ne? Türkiye sivil anayasaya ne zaman kavuşacak?

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Tüm merak edilen soruları A Haber'de yayınlanan Satır Arası programına darbe girişiminin sembol noktası olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç cevaplıyor.

İşte Tunç'un açıklamalarından satır başları:


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