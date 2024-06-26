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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'a 'özelleştirme' tepkisi: İftira siyasetinin dozu artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'li Deniz Yavuzyılmaz bazı özelleştirmelerle ilgili 2017 yılında gerçekleştirilen "Türk lirasına dönüşüm işlemleri"nde kamu zararı oluştuğununa dair iddiasına sert tepki gösterdi. Şimşek, "Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır" paylaşımında bulundu.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 13:44 Güncelleme 26 Haziran 2024, 13:54
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten CHP’li Deniz Yavuzyılmaz’a ’özelleştirme’ tepkisi: İftira siyasetinin dozu artıyor

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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz bazı özelleştirmelerle ilgili 2017 yılında gerçekleştirilen "Türk lirasına dönüşüm işlemleri"nde kamu zararı oluştuğunu iddia edip manipülasyon yaptı.

İDDİALAR GERÇEK DEĞİL MAKSATLI ŞEKİLDE ÇARPITILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yavuzyılmaz'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını maksatlı bir şekilde çarpıtıldığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaHazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama

2017/13 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Dicle Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye gönderilen resmi yazılara atıfta bulunarak yapılan işlemlerin maksatlı bir şekilde çarpıtıldığı ifade edildi.

Türk lirasının değerinin korunması ve kamu sözleşmelerinde standardizasyonun sağlanması amacıyla 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu kurumlarının, yabancı para cinsinden yurt içi ödeme yükümlülüğü olan alacaklarını, borçlunun talebi üzerine, 2 Ocak 2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kurundan 31 Aralık 2017 tarihine kadar Türk lirası olarak tahsil edebilmelerine imkan sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Bu doğrultuda, 28 Nisan 2017 tarihli ve 2017/13 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme sözleşmelerinden doğan ABD doları cinsinden taksit bedellerinin Türk lirası olarak ödenmesi mümkün kılınmıştır." bilgisi paylaşıldı.

"KAMUOYU İTİBAR ETMESİN"

Açıklamada, ilgili mevzuat doğrultusunda başvuran tüm yatırımcılarla, Hazine alacakları için uygulanan faiz oranı esas alınarak, ek sözleşmeler yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüm borçlulardan da bütün alacaklar, o günün kurundan çevrilerek zamanında ve eksiksiz tahsil edilmiş ve herhangi bir kamu zararı oluşmamış ve bu işlemler Sayıştay denetiminden de geçmiştir. Ancak, Sayın Vekilimiz, 2017 tarihli söz konusu Türk lirasına dönüşüm işlemlerini sanki bugün yeni yapılmış gibi bir algı oluşturmak istemiştir ve tahsilatları tamamlanmış alacakları, afaki şekilde, 2024 yılı güncel döviz kurlarıyla yeniden hesaplamaya kalkmıştır. Sayın Vekilin siyasi saiklerle yaptığı anlaşılan bu iddialara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞimşekHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek


"İFTİRA SİYASETİNİN DOZU HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır" diyerek CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'a tepki gösterdi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır.

2017 yılında 683 sayılı KHK kapsamında başvuran tüm şirketlerin istisnasız faydalandığı, Sayıştay denetimiyle herhangi bir kamu zararı olmadığı raporlarla tespit edilen uygulama çarpıtılarak yeniden gündeme taşınmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞimşekHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Kanunlara uygun ve herkese eşit uygulanan bu imkânın kamuoyunu yanıltmak amacıyla sunulmasını doğru bulmuyoruz. Biliyoruz ki vatandaşımız nezdinde bu tür çarpıtma siyasetinin yeri yoktur"

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