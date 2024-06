Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten CHP’li Deniz Yavuzyılmaz’a ’özelleştirme’ tepkisi: İftira siyasetinin dozu artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek





"İFTİRA SİYASETİNİN DOZU HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"



Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır" diyerek CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'a tepki gösterdi.



Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek şu ifadeleri kullandı:



"Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır.



2017 yılında 683 sayılı KHK kapsamında başvuran tüm şirketlerin istisnasız faydalandığı, Sayıştay denetimiyle herhangi bir kamu zararı olmadığı raporlarla tespit edilen uygulama çarpıtılarak yeniden gündeme taşınmıştır.