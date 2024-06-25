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Bakan Şimşek'ten "makam aracı"yla ilgili iddialara sert tepki: "Sözcü gazetesini memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bilinçli bir şekilde suni gündem oluşturulmak istendiğini belirterek, "Buna karşı biz, makrofinansal istikrarı tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşmak ve daha adil gelir dağılımını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Sözcü gazetesinin haberine tepki gösteren Şimşek, "Sözcü gazetesini memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim." değerlendirmesini yaptı.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 15:35 Güncelleme 25 Haziran 2024, 16:13
Bakan Şimşek’ten makam aracıyla ilgili iddialara sert tepki: Sözcü gazetesini memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, makam aracıyla ilgili bugün yayımlanan bir habere ilişkin, "Sözcü gazetesini memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bilinçli şekilde oluşturulmak istenen bu suni gündeme karşı biz, makrofinansal istikrarı tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşmak ve daha adil gelir dağılımını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Bütçede disiplini tesis ediyoruz. Cari açığı sürdürülebilir bir seviyeye çektik. ⁠Döviz rezervlerini endişe kaynağı olmaktan çıkardık. ⁠Kur korumalı mevduatı başarılı şekilde azaltıyoruz. Enflasyon yakında çok hızlı bir düşüş sürecine girecek. Ülkemizin potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyele ulaşmak için ekip ruhu ile aralıksız çalışıyoruz ve başaracağız."


ZORUNLU NEDENLERDEN DOLAYI KAPSAM DIŞINDA TUTULMUŞTUR
Hazine ve Maliye Bakanlığı, devletin sadece en üst makamlarının "güvenlik gerekçesiyle" zırhlı araçlara bindiklerini belirterek, "Tasarruf genelgesinde en üst düzey devlet personeli yani bakanlarımızın makam araçları bahse konu zorunlu nedenlerden dolayı kapsam dışında tutulmuştur." ifadesini kullandı.

Bakanlık, ulusal bir gazetenin bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tahsis edilen makam aracı ile bazı bakanlık bürokratlarının "çift maaş" aldıklarına dair iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi.

CİDDİYETTEN UZAK, SİYASİ KAYGILARLA KURGULANMIŞ BİR YANILTMACA"
Haberdeki başlığın bilgi ya da haber değil, "ciddiyetten uzak, siyasi kaygılarla kurgulanmış bir yanıltmaca" olduğu bildirilen açıklamada, "Devletimizin sadece en üst makamları 'güvenlik gerekçesiyle' zırhlı araçlara binmektedir. Tasarruf genelgesinde en üst düzey devlet personeli yani bakanlarımızın makam araçları bahse konu zorunlu nedenlerden dolayı kapsam dışında tutulmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bazı bakanlık bürokratlarının "çift maaş" aldıkları iddiasına da yanıt verilen açıklamada, 1960'lı yıllardan beri kanunun verdiği yetkiyle ek sorumluluk alarak kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) atanıp kamu adına yönetim ve denetim yapan Bakanlığın sadece üst düzey liyakatli bürokratlarının bu görevleri hakkıyla ve layıkıyla yerine getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazetenin 'çifte maaş' dediği durum çifte sorumluluk, çifte görev kaynaklıdır. Bu önemli görev ve sorumluluğun karşılığında tek bir yerden aldıkları ücretlere ise yakında kanunla tavan getirileceği hususu daha önce tarafımızdan kamuoyuna duyuruldu. Vatandaşımızın kafasını karıştırmak amacıyla sürekli devam eden bu tarz ciddiyet dışı, günlük sansasyon maksatlı başlıklara itibar edilmemesi önem taşımaktadır."

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