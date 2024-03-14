2230 4720 Gün Prim İle Erken Emeklilik Fırsatı: 1997-1998-1999-2011 Sigortalılar Dikkat!

Bu durum, yaş ve prim günü şartlarını yerine getiren annelerin erken emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken nokta, çocukların sigortalı olmadan önce doğmuş olması gerektiğidir.
Askerlik Borçlanması
Erkek çalışanlar için askerlik süresi, emeklilik yaşını geri çekme ve ek prim kazanma imkanı sunuyor. Sigortalı olmadan önce tamamlanan askerlik süresi için yapılan borçlanma, sigorta başlangıç tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor, bu da en az bir yaş erken emeklilik imkanı sağlıyor.
Yüzde 60 Sağlık Raporu ile Malulen Emeklilik
İş göremezlik durumu, çalışanlara malulen emeklilik hakkı tanıyor. İş yapabilme gücünün en az yüzde 60'ını kaybedenler, 1800 gün prim ile malulen emeklilik maaşı alabilir. Bu süreçte yaş şartı aranmaz, ancak malulen emeklilik alanlar çalışamazlar.
Engelli Çalışanlar için Vergi İndirimi
En az yüzde 40 engelli olan çalışanlar, aldıkları vergi indirimi sayesinde yaş şartı olmaksızın emeklilik hakkı kazanıyor. Bu durum, engelli bireyler için önemli bir avantaj sağlıyor.
Yıpranma Payı: Ağır İşlerde Çalışanlara Müjde
Ağır işlerde çalışanlar için yıpranma payı, emeklilik sürecini hızlandırıyor. Madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi meslek grupları için sigortalılık sürelerine eklenen günler, emeklilik yaşını düşürüyor.
Annelere Özel Prim İmkanı
Bakıma muhtaç engelli çocuğu olan anneler için 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu, annelerin daha erken yaşta emekli olmalarına olanak tanıyor.