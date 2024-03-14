2230 4720 Gün Prim İle Erken Emeklilik Fırsatı: 1997-1998-1999-2011 Sigortalılar Dikkat!

Bu durum, yaş ve prim günü şartlarını yerine getiren annelerin erken emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken nokta, çocukların sigortalı olmadan önce doğmuş olması gerektiğidir.

Askerlik Borçlanması

Erkek çalışanlar için askerlik süresi, emeklilik yaşını geri çekme ve ek prim kazanma imkanı sunuyor. Sigortalı olmadan önce tamamlanan askerlik süresi için yapılan borçlanma, sigorta başlangıç tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor, bu da en az bir yaş erken emeklilik imkanı sağlıyor.

Yüzde 60 Sağlık Raporu ile Malulen Emeklilik

İş göremezlik durumu, çalışanlara malulen emeklilik hakkı tanıyor. İş yapabilme gücünün en az yüzde 60'ını kaybedenler, 1800 gün prim ile malulen emeklilik maaşı alabilir. Bu süreçte yaş şartı aranmaz, ancak malulen emeklilik alanlar çalışamazlar.