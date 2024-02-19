PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Staj ve çıraklık sigortası şartları açıklandı! 2160+1+2+3 yıllık prim, 46-47-49 yaş barajı geliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre emeklilik hakkı elde etmek isteyen bireyler, belirli şartları yerine getirmek zorundadır. Yaş, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi gibi kriterler genellikle bu şartlar arasında yer alırken, bazı durumlarda staj ve çıraklık süreçlerinin borçlanılması da emeklilik hakkı elde etmek isteyenler için önemli bir imkan sunmaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 06:46 Güncelleme 19 Şubat 2024, 07:06
Staj ve çıraklık sigortası şartları açıklandı! 2160+1+2+3 yıllık prim, 46-47-49 yaş barajı geliyor

Türkiye'de annelerin emeklilik haklarını güçlendiren ve aynı zamanda çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmelerini sağlayan bir uygulama, doğum borçlanması ve staj sigortasının birleşmesiyle daha da cazip hale geliyor. Son gelişmelerle birlikte staj sigortası da doğum borçlanması sürecine entegre edilerek, annelerin staj veya çıraklık dönemlerinin ardından doğan çocukları için borçlanma yapmalarına olanak tanınıyor.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, bu şartlar, çalışma koşullarına göre değişebilir. Hizmet akdi ile çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (4A) sigortalıları olarak kabul edilirken, kendi namına çalışanlar veya isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler ise Bağ-Kur (4B) sigortalılarıdır. Kamuda çalışanlar ise emekli sandığına tabi (4C) çalışanlar olarak sınıflandırılırlar.

Staj İçin 2 İstisna Var

Staj ve çıraklık dönemlerinde sigorta yapılır ve iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı koruma sağlanır. Ancak, bu dönemler emeklilik hesabında başlangıç olarak kabul edilmez ve prim günleri eklenmez. Ancak, bazı istisnalar bu kuralın dışındadır. Avukatlar staj sürelerini borçlanabilirken, anneler için de başlangıç olarak kabul edilme durumu söz konusudur.



Borçlanma Yolu ile Prim Kazanma

Prim günlerini tamamlarken, genellikle fiilen çalışmanız ve prim ödemeniz gerekmektedir. Ancak bazı istisnalarla borçlanma yoluyla da prim kazanabilirsiniz. Örneğin, erkekler askerlik sürelerini borçlanarak satın alabilirler. Ayrıca yurtdışında yaşayan gurbetçiler de yurtdışındaki sürelerini borçlanarak prim kazanabilirler. Erkeklerin askerlikleri, sigorta başlangıcından önce yapılmışsa, borçlanma işlemi işe giriş tarihini geri çekebilir. Bu sayede erkek sigortalılar emeklilik için gereken prim gün sayısını daha hızlı bir şekilde tamamlayabilirler.

Borçlanma işlemi için işe giriş tarihi büyük önem taşır. Bu tarihe göre kaç gün borçlanmanız gerektiği ve sigorta başlangıcınızın ne kadar geriye çekilebileceği belirlenir. Anneler ise doğumdan sonraki süreleri borçlanarak toplamda 3 çocuk için 6 yıl, yani 2160 gün kazanabilirler. Her bir çocuk için 720 gün borçlanma hakkına sahiptirler. Burada, ihtiyacınıza göre kaç gün borçlanmanız gerekiyorsa o kadar günü borçlanabilirsiniz.

Staj Sigortası Geçerli mi?

Doğum borçlanması konusunda bazı önemli detaylar vardır ve annelere ikinci ve hatta üçüncü bir avantaj sunabilir. Normal şartlarda, staj sırasında veya çıraklık dönemindeki sigorta primleri emeklilik hesaplamalarında başlangıç olarak kabul edilmez. Ancak anneler için doğum borçlanması durumunda staj sigortası başlangıç olarak kabul edilir.

Bu da annelere staj veya çıraklık sonrası doğan çocukları için borçlanma yapma imkanı tanır. Başka bir avantaj ise sigorta başlangıcının geriye çekilebilmesidir. Eğer staj veya çıraklık döneminde sigortalı olarak çalışmaya başladıysanız ve bu dönemler ile doğumlar arasında bir zaman dilimi varsa, bu doğumları borçlandığınızda sigorta başlangıcını geri çekebilirsiniz.

Borçlanma Nasıl Ödenir?

Borçlanma işlemi, belirli bir miktar ödeme yaparak gün satın alma şeklinde gerçekleşir. Borçlanma miktarını siz belirleyebilirsiniz ve genellikle brüt asgari ücretin yüzde 32'si ile 7.5 katı arasında bir rakam seçebilirsiniz. Borçlanma işlemi emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlamak isteyenler için önemli bir seçenek olabilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yapay zeka bile kurtaramadı | CHP’nin Ankara’daki aday tanıtım toplantısı bomboş kaldı! Bülent Erandaç kaleme aldı: CHP’de şoklar
Yabancıların Türk varlıklarına ilgilisi devam ediyor! 15 haftada 6 milyar dolar
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Mesai süresini kısaltacak düzenleme yolda! Haftalık çalışma saati 40 saate iniyor
EYT’liye 8 kazanç: İşte aylık hesabından refah payına, ikramiyeden promosyona, vergi muafiyetine kadar bu yıl emekli olanların hakları...
Seçim zaferi sonrası ilk yurtdışı ziyareti Türkiye’ye! Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya gelecek
CHP’li sapkın avukat Feyza Altun’dan İslam’a ve Kur’an’a alçak hakaret: Şeriate sokayım | Sosyal medyadan tepki yağdı: Tutuklansın
Başkan Erdoğan’dan muhalefet seçmenine çağrı: Size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hep beraber ders verelim
Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti’yi karıştırmaya devam ediyor! İP’in Meclis ve teşkilat üyelerinden ’İmamoğlu’ istifası
Türk Telekom
Milyoner’de geceye damga vuran soru: İzleyenler ekran başında adeta saçını başını yoldu! Yarışmacı işte o soruda joker hakkı kullandı
Batan ’BATUHAN A’ gemisi ile ilgili yeni gelişme: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı! Kayıp mürettebatın kamaraları görüntülendi
Galatasaray deplasmanda Ankaragücü’nü farklı geçti!
CHP’de Ankara muharebesi! ’Eş başkanlar’ karşı karşıya geldi... Kılıçdaroğlu hançerlendiği yere gelmedi | Hatay’da çıkmaz Esenyurt’ta DEM payı
Trabzonspor Pendikspor’u iki golle geçti!
Son dakika: Erzincan İliç’teki toprak kaymasında bilirkişi raporu açıklandı! İşçilerin çektiği o fotoğraflar delil sayıldı! Türkiye müdürü yakalandı
SON DAKİKA