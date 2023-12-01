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Banka banka 200.000 TL'nin 32 günlük kazancı! Bankada parası olan düğün bayram edecek: İşte 32 günlük mevduat faizi hesaplama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası mevduatlara yönelik olarak yeni adımlar atarak bankacılık sektöründe değişikliklere gitme kararı aldı. Güncellenen mevduat faiz oranları, tasarrufunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar için önemli bir konu haline geldi. İşte, 100.000 TL için 32 gün vadeli mevduat faiz oranları güncel listesi...

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 14:43 Güncelleme 01 Aralık 2023, 14:43
Banka banka 200.000 TL’nin 32 günlük kazancı! Bankada parası olan düğün bayram edecek: İşte 32 günlük mevduat faizi hesaplama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sisteminde Türk lirasını daha çekici kılmak için kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Merkez Bankası, Türk Lirası mevduatlara faiz oranları belirleyerek yeni bir düzenlemeye gidiyor. Bu düzenleme ile birlikte bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplar için politika faizinin altında faiz uygulayabilecekler.

Döviz Cinsinden Mevduat Hesapları Türk Lirasına Çevrilebilecek
Yurt içindeki bireyler, 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla bankalarda bulunan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden olan döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını Türk lirasına çevirebilecekler.

Faiz Oranları ve Kur Korumalı Hesaplar
Bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinden düşük faiz uygulayabilecekler. Ancak bu faiz oranı, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 85'inin altında olamayacak.

Kur Farkı Düzenlemeleri
Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat hesaplarında politika faizinden daha düşük oranlar uygulandığında, kur farkının faiz veya kar payından yüksek olması durumunda aradaki fark banka tarafından karşılanacak. Eğer kur farkı, politika faizi ile hesaplanan tutardan yüksekse, TCMB tarafından belirlenen destek tutarı banka tarafından karşılanacak.

Bankaların Güncel Faiz Oranları
Finans dünyasında faiz oranlarındaki değişimler takip edilirken, 100.000 TL için 32 gün vadeli mevduat faiz oranları banka banka belirlendi. İşte bazı bankaların güncel faiz oranları:

Akbank:

Faiz Oranı: Yüzde 45
Odeabank:

Faiz Oranı: Yüzde 45


Alternatif Bank:

Faiz Oranı: Yüzde 44


Fibabanka:

Faiz Oranı: Yüzde 45


ING:

Faiz Oranı: Yüzde 40


CEPTEB:

Faiz Oranı: Yüzde 37


QNB Finansbank:

Faiz Oranı: Yüzde 39


Garanti BBVA:

Faiz Oranı: Yüzde 41

200.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?

Odea Bank: %45,00 Faiz Oranı

Net Getiri: 7.495,89 TL

Vade Sonu Ödeme: 207.495,89 TL

Akbank: %45,00 Faiz Oranı

Net Getiri: 7.495,89 TL

Vade Sonu Ödeme: 207.495,89 TL

Alternatif Bank: %44,00 Faiz Oranı

Net Getiri: 7.329,32 TL

Vade Sonu Ödeme: 207.329,32 TL

CEPTETEB: %40,00 Faiz Oranı

Net Getiri: 6.663,01 TL

Vade Sonu Ödeme: 206.663,01 TL

ING Bank: %40,00 Faiz Oranı

Net Getiri: 6.663,01 TL

Vade Sonu Ödeme: 206.663,01 TL

Fibabanka: %45,00 Faiz Oranı

Net Getiri: 7.495,89 TL

Vade Sonu Ödeme: 207.495,89 TL

ON Dijital: %45,00 Faiz Oranı

Net Getiri: 7.495,89 TL

Vade Sonu Ödeme: 207.495,89 TL

Hayat Finans: %42,41 Kâr Payı

Net Getiri: 7.064,46 TL

Vade Sonu Ödeme: 207.064,46 TL

Garanti BBVA: %41,00 Faiz Oranı

Net Getiri: 6.829,59 TL

Vade Sonu Ödeme: 206.829,59 TL

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QNB Finansbank: %39,00 Faiz Oranı

Net Getiri: 6.496,44 TL

Vade Sonu Ödeme: 206.496,44 TL

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