Banka banka 200.000 TL’nin 32 günlük kazancı! Bankada parası olan düğün bayram edecek: İşte 32 günlük mevduat faizi hesaplama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sisteminde Türk lirasını daha çekici kılmak için kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Merkez Bankası, Türk Lirası mevduatlara faiz oranları belirleyerek yeni bir düzenlemeye gidiyor. Bu düzenleme ile birlikte bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplar için politika faizinin altında faiz uygulayabilecekler.

Döviz Cinsinden Mevduat Hesapları Türk Lirasına Çevrilebilecek

Yurt içindeki bireyler, 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla bankalarda bulunan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden olan döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını Türk lirasına çevirebilecekler. Faiz Oranları ve Kur Korumalı Hesaplar

Bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinden düşük faiz uygulayabilecekler. Ancak bu faiz oranı, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 85'inin altında olamayacak.