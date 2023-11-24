Vakıf GYO,Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü’nün sahibi oldu

Avrupa Kalite Yönetim Vakfı'nın EFQM Modeli referans alınarak gerçekleştirilen değerlendirmede, Vakıf GYO Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Kalite Kongresinin son gününde düzenlenen törende konuşan Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan "Şirketimiz, sektörüne örnek olmaya ve değer katmaya devam ediyor. 3 yıl önce başlattığımız kurumsal gelişim projesi ile bu ödüle layık görüldük" dedi. İncehasan, ödül törenin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti.

"VakıfBank tarafından Türkiye'nin ilk gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olarak kurulan Vakıf GYO, 2020 yılında başlattığı kurumsal gelişim projesi ile EFQM Modelini kendisine kılavuz olarak belirledi. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç büyük şehre yayılmış seçkin projeleri ile başarılı finansal sonuçlar elde eden şirketimiz, aynı dönem içinde performans grafiğini de her geçen gün yükseltti. Vakıf GYO'nun şirket performansını üstün performans seviyesine çıkardığı bu süreci, bugün Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü ile taçlandırmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Kalder tarafından, 6 yıl aradan sonra ilk defa verilen Büyük Ödülü, özellikle Cumhuriyetimizin 100. Yılına denk gelmesi sebebiyle 2023 yılında kazanmış olmaktan gurur duyduk. Bu yolculukta vizyoner liderliği ile bize destek olan VakıfBank Genel Müdürü Sayın Abdi Serdar Üstünsalih'e ve Bankamızın kıymetli yöneticilerine teşekkür ediyor, bu sürecin başarı ile sonuçlanmasına katkıda bulunan tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

Hakim ortağımız VakıfBank'ın köklü kültüründen aldığımız güç ve şirketimizin tecrübesine yakışır bir şekilde; başarılarımızı sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Kalite yolculuğumuzda öncelikli hedefimiz değerlendirme süreci devam eden 2024 EFQM Avrupa Ödülü ve sonrasında Türkiye Süreklilik Ödülü'nü almak olacak.

KalDer'in EFQM Modeli ile kurum ve kuruluşlara sürdürülebilir değer yaratma çalışmalarında yol göstermeye devam ettiğinin altını çizen İncehasan, "İş yaşamında mükemmellik kültürünün yaygınlaşmasına önemli rol oynayan bu süreçte gönüllülük esası ile emek harcayan KalDer ekibini, tüm kalite gönüllülerini ve ödül alan tüm kuruluşları da tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.