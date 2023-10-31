Yerin yüzlerce kilometre dibinden çıkarıldı! Dünyanın en kıymetli madeni herkes onu gözü gibi koruyor

Mavi elmas Botsvana hükümetine ait bir şirket tarafından keşfedildi ve bu taşın özel olduğu ilk bakışta anlaşıldı. Marcus ter Haar, elmayı görür görmez "Çok özel bir şeye sahibiz" dedi. Bu mavi elmasın rengi, diğer elmaslardan farklı olarak dikkat çekiyor.
OLDUKÇA NADİR BULUNUYOR
Yetkililer "20 karatlık cilalı elmasın benzersiz rengi, daha önce görülmüş mavi taşlardan farklı" şeklinde açıklıyor. Bu mavi elmas, yaşam boyu bir kez bulunabilecek bir nadirlik taşıyor.
YERİN YÜZLERCE KİLOMETRE DİBİNDEN ÇIKARILDI
Mavi elmasın bu benzersiz rengi, yerin yaklaşık 668 kilometre altından geldiği düşünülüyor. Bu derinlikte bor miktarı çok azdır, ancak Okavango elması önemli miktarda bor içerir. Hatta bor miktarı, azottan bile fazla. Bu özel taş, azot gibi elmaslarda sıkça rastlanan bir elementi bünyesinde barındırır.