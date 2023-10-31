Yerin yüzlerce kilometre dibinden çıkarıldı! Dünyanın en kıymetli madeni herkes onu gözü gibi koruyor

Tüm bu jeolojik süreçler yaklaşık üç milyar yıl önce gerçekleşti. Okavango mavi elması gibi nadir taşlar, bu süreçlerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunur. Mavi elmasın eşsiz rengi büyük ölçüde okyanusa dayanır. Tektonik plakaların çarpışması sonucu oluşan elmas malzemesi, okyanustan da bor alır.

İŞLENDİKTEN SONRA PARLIYOR Elmas ilk çıkarıldığında yani işlenmeden önce 41,11 karattı. İşlendikten sonra taşa "Fantastik Derin Mavi" adı verildi. Bu işlem sonucunda taşın rengi daha da belirgin hale geldi.

Mavi elmaslar dünya genelinde sadece belirli madenlerde bulunur. Bu, bu taşların renklerini kazanmalarını sağlayan jeolojik süreçlerin sonucudur. Elmaslar genellikle karbon atomlarının birleşimi sonucu şeffaf olurlar, ancak saflıkları bozulduğunda farklı renklere dönüşebilirler.

Renkli elmaslar dünya genelinde çıkarılan elmasların sadece yüzde 0,01'ini oluşturur. Mavi, pembe, yeşil, mor, turuncu ve kırmızı elmaslar en nadir olanlardır.

Sarı ve kahverengi elmaslar ise biraz daha yaygındır. Örneğin, dünyanın en pahalı elması olan pembe renkteki taş da aynı bölgeden gelmektedir.