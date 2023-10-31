SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Yerin yüzlerce kilometre dibinden çıkarıldı! Dünyanın en kıymetli madeni herkes onu gözü gibi koruyor

Botsvana topraklarındaki Orapa madeninde bulunan 20,46 karatlık oval şekilli mavi elmas, dünya genelindeki nadir taşlar arasında özel bir yere sahip. "Okavango Mavi Elmas" olarak anılan bu eşsiz değerli taş, derin gök mavisi rengi ve benzersiz yapısıyla bilim dünyasını büyülemeye devam ediyor. Mavi elmaslar dünya genelinde sadece belirli madenlerde bulunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 11:00 Güncelleme 31 Ekim 2023, 11:00
Yerin yüzlerce kilometre dibinden çıkarıldı! Dünyanın en kıymetli madeni herkes onu gözü gibi koruyor

Mavi elmas Botsvana hükümetine ait bir şirket tarafından keşfedildi ve bu taşın özel olduğu ilk bakışta anlaşıldı. Marcus ter Haar, elmayı görür görmez "Çok özel bir şeye sahibiz" dedi. Bu mavi elmasın rengi, diğer elmaslardan farklı olarak dikkat çekiyor.

OLDUKÇA NADİR BULUNUYOR

Yetkililer "20 karatlık cilalı elmasın benzersiz rengi, daha önce görülmüş mavi taşlardan farklı" şeklinde açıklıyor. Bu mavi elmas, yaşam boyu bir kez bulunabilecek bir nadirlik taşıyor.

YERİN YÜZLERCE KİLOMETRE DİBİNDEN ÇIKARILDI

Mavi elmasın bu benzersiz rengi, yerin yaklaşık 668 kilometre altından geldiği düşünülüyor. Bu derinlikte bor miktarı çok azdır, ancak Okavango elması önemli miktarda bor içerir. Hatta bor miktarı, azottan bile fazla. Bu özel taş, azot gibi elmaslarda sıkça rastlanan bir elementi bünyesinde barındırır.

Tüm bu jeolojik süreçler yaklaşık üç milyar yıl önce gerçekleşti. Okavango mavi elması gibi nadir taşlar, bu süreçlerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunur. Mavi elmasın eşsiz rengi büyük ölçüde okyanusa dayanır. Tektonik plakaların çarpışması sonucu oluşan elmas malzemesi, okyanustan da bor alır.

İŞLENDİKTEN SONRA PARLIYOR

Elmas ilk çıkarıldığında yani işlenmeden önce 41,11 karattı. İşlendikten sonra taşa "Fantastik Derin Mavi" adı verildi. Bu işlem sonucunda taşın rengi daha da belirgin hale geldi.

Mavi elmaslar dünya genelinde sadece belirli madenlerde bulunur. Bu, bu taşların renklerini kazanmalarını sağlayan jeolojik süreçlerin sonucudur. Elmaslar genellikle karbon atomlarının birleşimi sonucu şeffaf olurlar, ancak saflıkları bozulduğunda farklı renklere dönüşebilirler.

Renkli elmaslar dünya genelinde çıkarılan elmasların sadece yüzde 0,01'ini oluşturur. Mavi, pembe, yeşil, mor, turuncu ve kırmızı elmaslar en nadir olanlardır.

Sarı ve kahverengi elmaslar ise biraz daha yaygındır. Örneğin, dünyanın en pahalı elması olan pembe renkteki taş da aynı bölgeden gelmektedir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
MİT’ten nokta operasyon! PKK/KCK’’nın Hüseyin Piran kod adlı sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay etkisiz hale getirildi
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail Gazze’ye 25 gündür ölüm kusuyor! Tam 18 bin ton bomba attı
Yıldırım’ın röntgeni çekiliyor
SON DAKİKA