Üretimin merkezi: Türkiye ekonomisinin dinamo şehirlerinden biri Gaziantep...

Gaziantep kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında Türkiye ekonomisi için en önemli üretim merkezlerinden birisi olma özelliği de taşıyor. Sanayisi, KOBİ'leri, tarımsal üretim gücü ve ihracata yaptığı katkılarla Gaziantep ekonomimizin ve üretim gücümüzün dinamo şehirlerinden birisi olmaya devam ediyor. Özel sektörün büyük katkılarıyla gelişen Gaziantep ekonomisi oluşturduğu istihdam ile de hem şehre hem bölgeye hizmet ediyor. Rakamlara bakıldığında Gaziantep Türkiye'nin sanayi ve ticaretinde 6'ncı sırada yerini almış durumda.

İHRACATTAN YÜZDE 4 PAY

2022 yılı Türkiye ihracatı 254.2 milyar dolar olarak gerçekleşirken; Gaziantep aynı dönemi 10.52 milyar dolarla kapatarak Türkiye'nin ihracatında yüzde 4.1 civarında bir pay elde etti. Gaziantep'in 2002 yılı ihracat rakamları 1 milyar doların altındayken, 2022 yılı sonu itibariyle gerçekleştirmiş olduğu ihracat rakamıyla yüzde 1000'in üzerinde bir ihracat artışı gösterdi. Türkiye'nin 2002-2022 genel artış oranının yaklaşık yüzde 800 civarında olduğu dikkate alındığında, Gaziantep Türkiye ihracat performansının üzerinde bir başarı hikâyesi yazmış oldu. 2022 yılında 196 ülkeye ihracat yapan Gaziantep'in sektörel olarak en çok ihraç ettiği mallar arasında sırasıyla tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri yer aldı. Gaziantep aynı zamanda 2022 yılı itibariyle ihracatın ithalatı karşılama oranında yüzde 137'lik bir başarı elde ederek dış ticaret fazlası verme başarısını da yıllardır sürdürmekte. İSO ilk 500 listesinde 33, İkinci 500'de 38 firma sayısı ile Gaziantep, Türkiye'de en fazla firması listeye giren 3'üncü il konumunda yer almıştır. Diğer taraftan Gaziantep, Türkiye üretiminde makine halısı, polipropilen iplik, terlik ve ayakkabıda yüzde 80 ve üzerinde; fıstık üretimi ve işlemede, makarna üretiminde yüzde 50 paya sahiptir. Gofret, şekerleme, bisküvi, çikolata ürünlerinde yaklaşık yüzde 30'luk bir paya sahiptir.