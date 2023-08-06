Çalışanlara izin rehberi! İzin yapamayan parasını alır...

PART-TİME ÇALIŞANLAR İZİN YAPAR MI?
Part-time çalışan işçilerin izin için gerekli 1 yıllık süreleri de işe başladıktan sonra geçen zaman olarak hesaplanır. Çalışmadıkları günler de bu hesabın içindedir.
YILLIK ÜCRETLİ İZİN GÜNLERİ BÖLÜNEBİLİYOR MU?
Yıllık ücretli izin ile ilgili son yapılan düzenlemelerle artık toplam izinler ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen güne kadar bölünebiliyor. Yani çalışanlar isterlerse izinlerini 1'er gün olarak bile kullanabiliyor.
ÇALIŞAN İSTEDİĞİ ZAMAN İZİN KULLANABİLİR Mİ?
Çalışanın bu hakkı olmasına rağmen, çalışma düzeni bakımından burada takdir hakkı işverendedir.
İZİN DİLEKÇESİ NE ZAMAN VERİLİR?
İşçi yıllık ücretli iznini, kullanmak istediği zamandan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirmelidir.
İŞİN YOĞUNLUĞU GEREĞİ TAMAMI YA DA BİR KISMI KULLANILMAYAN İZİN YANAR MI?
İzin hakkının yanması söz konusu değildir. Çeşitli sebeplerle kullanılmayan izinler ya sonraki dönemde kullandırılır ya da iş akdinin feshedilmesi sırasında son maaştan parası ödenir.
İZİNDEYKEN MAAŞ EKSİK Mİ ÖDENİR?
Yıllık izinler ücretli izinlerdir. Çalışana maaşı ve sigorta primleri tam olarak ödenir.
GAZETECİLERİN İZİN SÜRESİ NASIL BELİRLENİR?
Gazeteciye en az 1 yıl çalışmış olmak şartıyla 4 hafta izin kullandırılıyor. Meslekte hizmeti 10 yıldan yukarı olan bir gazeteciye, 6 hafta ücretli izin veriliyor. Gazetecilerin kıdemi çalıştıkları işyerindeki süreden değil, meslekteki kıdemlerinden hesaplanıyor...