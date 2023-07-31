KOBİ’lere geri ödemeli ve geri ödemesiz 17 destek birden! Kimler yararlanacak?

Girişimcilere ve KOBİ'lere devlet pek çok alanda destek sağlıyor. Bu desteklerin bir bölümü Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) vasıtasıyla veriliyor. KOSGEB, 5 başlıkta nakdi destek veriyor. 17 farklı program bulunuyor:

- GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI: Bu programda 3 farklı destek var. Kendi işini kurmak isteyenlere Geleneksel Girişimci Destek Programı'yla 65 bin, İleri Girişimci Destek Programı'ya 375 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanıyor. Deprem bölgesinde ise Geleneksel Girişimci Destek Programı'ya kapsamında 130 bin, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında 750 bin liraya varan destek veriliyor. Ayrıca başarılı iş planlarının hayata geçirilmesi için İş Planı Ödülü Destek Programı ile 100 bin liraya varan destek sağlanıyor.