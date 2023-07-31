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KOBİ’lere geri ödemeli ve geri ödemesiz 17 destek birden! Kimler yararlanacak?

İş kurmak, işini büyütmek, yatırım yapmak ve dünyaya açılmak isteyenler için geri ödemeli ve geri ödemesiz pek çok destek bulunuyor. KOSGEB, KOBİ’lere ve girişimcilere 17 başlıkta nakdi destek sunuyor...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023 Güncelleme 31 Temmuz 2023
KOBİ’lere geri ödemeli ve geri ödemesiz 17 destek birden! Kimler yararlanacak?

Girişimcilere ve KOBİ'lere devlet pek çok alanda destek sağlıyor. Bu desteklerin bir bölümü Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) vasıtasıyla veriliyor. KOSGEB, 5 başlıkta nakdi destek veriyor. 17 farklı program bulunuyor:

- GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI: Bu programda 3 farklı destek var. Kendi işini kurmak isteyenlere Geleneksel Girişimci Destek Programı'yla 65 bin, İleri Girişimci Destek Programı'ya 375 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanıyor. Deprem bölgesinde ise Geleneksel Girişimci Destek Programı'ya kapsamında 130 bin, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında 750 bin liraya varan destek veriliyor. Ayrıca başarılı iş planlarının hayata geçirilmesi için İş Planı Ödülü Destek Programı ile 100 bin liraya varan destek sağlanıyor.

- İŞLETME GELİŞTİRME, BÜYÜME VE ULUSLARARASILAŞMA DESTEĞİ: Bu başlık altında 7 program bulunuyor. İşletme Geliştirme Destek Programı yurt içi fuar, yurt dışı iş gezisi, nitelikli eleman istihdamı, tasarım gibi 16 alanda 2 milyon 960 bin liraya varan destek içerirken, İş Birliği Destek Programı'yla 10 milyon liraya kadar finansman sağlanıyor. Katma değeri yüksek üretime yönelik KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile de 2 milyon liraya varan destek imkanı bulunuyor.

İşini yurt dışına açmak isteyenlere yönelik Yurt Dışı Hızlandırıcı Destek Programı ile işletmelere 50 bin, organizasyonu düzenleyen kuruluş personeli için 25 bin dolara kadar destek verilirken; Yurt Dışı Pazar Destek Programı'nda destek 300 bin liraya kadar çıkıyor. Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı ile 250 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanırken, KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı ile de KOBİ'lerin verimsiz elektrik motorlarının verimlileri ile değişimi için 200 bin, verimlilik artırıcı giderleri için 900 bin liraya kadar geri ödemesiz destek veriliyor.



- AR-GE, TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YERLİLEŞTİRME DESTEKLERİ: Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile bu alanda 1.1 milyon liraya kadar destek verilirken, proje teklif çağrılarıyla 6 milyon liraya kadar çıkılıyor. KOBİ Teknoyatırım Programı'nda ise düşük/orta-düşük teknoloji ürünlere 600 bin lirası geri ödemesiz 2 milyon, orta-yüksek/yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 3 milyon lirası geri ödemesiz 10 milyon lira destek sağlanıyor. Stratejik Ürün Destek Programı'nda da yatırım projelerine 1.8 milyon lirası geri ödemesiz 6 milyon liraya kadar destek veriliyor.

- İŞGEM/TEKMER PROGRAMLARI: İŞ-GEM/TEKMER Programı 3.8 milyon, TEKMER Destek Programı 6 milyon liraya varan destek içeriyor.

- KOBİ FİNANSMAN DESTEKLERİ: Kredi Finansman Destek Programı kapsamında KOBİ'lere, finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerini sağlamak amacıyla 2.5 milyon liraya kadar destek sunuluyor. Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansman Destek Programı ile de leasing yöntemiyle edinilecek yerli malı, yeni frigorifik kasa ve soğuk oda ünitelerine destek veriliyor, kiralama faiz/ kâr payı masraflarına katkı sağlanıyor. Desteğin üst limiti ise 750 bin lira.

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