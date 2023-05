Türkiye Erdoğan ve AK Parti dedi: Dev projeler ve icraatlar oy aldı!

AK Parti hükümetleri döneminde hayata geçen rüya projelere her geçen gün bir yenisi eklenirken, dev projelerin yatırımlarının yapıldığı noktalarda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye tam not çıktı. Verdiği her sözün arkasında duran ve yerine getiren Başkan Erdoğan, ülkeye yaptığı dev yatırımlar ve 'özü-sözü bir' liderliğiyle seçmenin tercihi oldu.





YATIRIM ÜSLERİ

Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğalgazın karaya çıkarıldığı Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nin bulunduğu Zonguldak Çaycuma'nın tercihi Erdoğan oldu. Çaycuma ilçesinden Erdoğan'a yüzde 52.68, AK Parti'ye yüzde 40.56 oy çıktı.



Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'nun inşa çalışmaları sürerken, tesise ilk nükleer yakıt geçtiğimiz günlerde getirilerek, sahaya nükleer tesis unvanı kazandırıldı. Akkuyu NGS'nin yapıldığı

Mersin'in Gülnar ilçesi de oyunu yatırım ve istihdamdan yana kullandı. Gülnar'dan Erdoğan'a yüzde 52.37 oy çıktı.



Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un üretim tesisinin yer aldığı Bursa Gemlik'te de Erdoğan'a yüzde 46.53 oy verildi.

KARAPINAR GÜNEŞ AÇTI

Kalyon Enerji'nin sahip olduğu 1350 megavat gücündeki Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali ile 2 milyon haneye elektrik sağlayacak devasa bir güneş tarlası kuruldu. Karapınar'dan da Erdoğan'a yüzde 66.74, AK Parti'ye yüzde 47.32 oy çıktı.



Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi sahası olan Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri tesisinin kurulu olduğu ilçede de Erdoğan'a yüzde 47.98 verildi. Hem Başkan Erdoğan hem de AK Parti yatırımların yapıldığı lokasyonların tamamında rakiplerini geride bırakarak birinci çıktı.

Barış ŞİMŞEK



İŞTE SANDIK YORUMU MÜSİAD

Başkanı Mahmut Asmalı: Milletimizin Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini, aynı özveri ile tamamlayıp, istikrardan yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Türkiye güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur. Yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilen genel seçimlerde milletimiz iradesini sandıkta göstermiştir.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: 14 Mayıs'taki en büyük kazanımımız, milletimizin gösterdiği sağduyu ve demokratik olgunluk oldu. İş dünyası olarak halkımızın Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini aynı vakarla tamamlayıp, istikrar ve güvenden yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz.



HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan: Milletimiz, küresel güçlerin tezgahlarına, ekonomi üzerinden kurulan kumpaslara, algı operasyonlarına teslim olmamış, geleceğine sahip çıkmış, istikrarın, kardeşliğin, huzur ve güven ortamının devamı yönünde oy kullanmıştır.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan: Türkiye'de demokrasi birikimi ve seçim geleneğine yakışır bir olgunlukla, yüksek katılımlı bir seçim görevi başarıyla yerine getirilmiştir. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu tamamlandıktan sonra başta ekonomi olmak üzere ülkemizin temel meseleleri ile ilgili adımların atılmasını temenni ediyorum.



BORSA'DAN DALGALI TABLO SEÇİMLERDE

Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu sağlarken, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla ortaya çıkan belirsizlik kısa sürdü. Borsa İstanbul, güne yüzde 6.38'lik düşüşle başladı. Daha sonra toparlanan endeks en düşük seviyesine göre yüzde 5 yükselerek 4.700 puana kadar çıktı. Piyasanın toparlanmasında Emlak GYO, Aselsan, Koza Altın, THY ve Kardemir'deki alımlar etkili oldu. Borsa'da özellikle bazı holdinglere ait şirket hisselerinin düşmesi dikkat çekti. Akşam üstü ise kâr satışlarıyla endeks günü 4 bin 501 puandan tamamladı. Dövizde ise sakin bir seyir gözlendi.



ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR ARTTI

Ücretli çalışan sayısı, Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mart 2022'de 13 milyon 862 bin 333 kişi iken, bu yıl aynı ayda 14 milyon 757 bin 342 kişiye yükseldi. Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3.4, inşaat sektöründe yüzde 16.6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 6.6 artış kaydetti.