2022 yılbaşı menüsü için pratik hazırlanan ve lezzetli meze tarifi! Yılbaşı meze tarifleri! Tadı damaklarda kalacak…

KOLAY VE LEZZETLİ YILBAŞI MEZE TARİFLERİ

PANCARLI HUMUS TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet ufak boy kırmızı pancar

1 yemek kaşığı tahin

1 diş sarımsak

1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 (yarım) adet limon suyu

1/2 (yarım) çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı su

Yapılışı:

Pancarı, kabuklarıyla beraber iyice yumuşayana kadar haşlıyoruz. Birkaç parçaya bölerseniz, daha rahat haşlanır.

Soğuk suya alınan pancarları, kabukları soyulmuş nohutlarla ve diğer tüm malzemelerle beraber blenderdan geçiriyoruz.

Karışım pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar, işleme devam ediyoruz. Çok koyu bir kıvam olursa ve zorlanırsanız, su miktarını yavaş yavaş artırabilirsiniz.

Tam kıvama gelince; üzerine dereotu, zeytinyağı, çörek otu ya da siyah zeytin ile servis edebilirsiniz.

Püf Noktaları:

Pancarı haşladıktan sonra direkt soğuk suya atmak, renginin fazla koyulaşmasına engel olacaktır.

Nohutların kabuğu mutlaka soyulmalı, yoksa tam olarak ezilmez ve püre kıvamına gelmez.