2022 yılbaşı menüsü için pratik hazırlanan ve lezzetli meze tarifi! Yılbaşı meze tarifleri! Tadı damaklarda kalacak…

Yeni yıla sayılı saatler kala Yılbaşı meze tarifleri araştırması yoğun bir şekilde yapılır oldu. Yeni yıla özel sofra hazırlamak isteyenler farklı ve lezzetli menüler oluşturmak istiyor. Hindi yiyenler ise yanına meze çeşitleri yaparak sevdiklerine sunmak istiyor ve çok sevilen mezelerin neler olduğunu merak ediyor. 2022 yılbaşı menüsü için pratik hazırlanan ve tadı damaklarda kalacak lezzetli meze tariflerini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. Siz de damak zevkinize göre bu meze çeşitlerinden seçerek evde deneyebilirsiniz.
KOLAY VE LEZZETLİ YILBAŞI MEZE TARİFLERİ
PANCARLI HUMUS TARİFİ
Malzemeler
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 adet ufak boy kırmızı pancar
1 yemek kaşığı tahin
1 diş sarımsak
1,5 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 (yarım) adet limon suyu
1/2 (yarım) çay kaşığı kimyon
1 yemek kaşığı su
Yapılışı:
Pancarı, kabuklarıyla beraber iyice yumuşayana kadar haşlıyoruz. Birkaç parçaya bölerseniz, daha rahat haşlanır.
Soğuk suya alınan pancarları, kabukları soyulmuş nohutlarla ve diğer tüm malzemelerle beraber blenderdan geçiriyoruz.
Karışım pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar, işleme devam ediyoruz. Çok koyu bir kıvam olursa ve zorlanırsanız, su miktarını yavaş yavaş artırabilirsiniz.
Tam kıvama gelince; üzerine dereotu, zeytinyağı, çörek otu ya da siyah zeytin ile servis edebilirsiniz.
Püf Noktaları:
Pancarı haşladıktan sonra direkt soğuk suya atmak, renginin fazla koyulaşmasına engel olacaktır.
Nohutların kabuğu mutlaka soyulmalı, yoksa tam olarak ezilmez ve püre kıvamına gelmez.
TAHİNLİ TARATOR TARİFİ
Malzemeler
3 yemek kaşığı süzme yoğurt
1/2 (yarım) çay bardağı tahin
1 adet limonun suyu
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 avuç maydanoz
Yapılışı:
Süzme yoğurt baharatlar ve sarımsak ile çırpılır.
Devamında limon suyu, maydanoz zeytinyağı ve tahin ilave edilerek çırpma işlemine devam edilir.
Çırpma işi bittikten sonra servis tabağına alınıp ceviz ile süslenir.