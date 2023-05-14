Çiftçiye sigorta güvencesi: Zarar gören sigortalı üreticilere hasar ödemesi yapıldı!

Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre tarımda sigortalılık oranının yüzde 22. 'Geçen yıl, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nde 9 milyar TL'lik prim üretimi oldu. Zarar gören sigortalı üreticilere 3.5 milyar TL hasar ödemesi yapıldı. Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM) sekiz farklı tarım sigortası branşında yüzde 67'ye varan devlet prim desteği de sunuldu.
Geçen yıl ilk defa tarım sigortası yaptıran üretici ve yetiştiricilerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 168 bine ulaştı. Tarım sigortası poliçesine sahip olan toplam üretici ve yetiştirici sayısı ise yüzde 17 artışla 767 bine yükseldi. Bitkisel Ürün Sigortaları kapsamında 609 bin adet, Sera Sigortası kapsamında ise 71 bin adet ekspertiz işlemi gerçekleşti. Hayvan Hayat Sigortaları kapsamında 462 bin adet risk inceleme ve hasar tespit işlemi yapıldı.
Bu kapsamda TARSİM, geçen yıl bitkisel ürünlerde 2.2 milyar TL, büyükbaş hayvanlarda 880 milyon TL, seralarda 327 milyon TL, küçükbaş hayvanlarda 227 milyon TL, su ürünlerinde 14 milyon TL, kümes hayvanlarında 9 milyon TL ve arı kovanlarında 6 milyon TL olmak üzere toplam 636 bin adet hasar dosyası için 3,6 milyar TL tazminat ödemesi gerçekleştirdi. 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 24'lük artışla 2.7 milyon adet Bitkisel Ürün Sigortası poliçesi, yüzde 16'lık artışla 385 bin adet Hayvan Hayat Sigortası poliçesi ve yüzde 2'lik artışla 39 bin adet Sera Sigortası poliçesi düzenlendi.
ÜRETİCİYE 430 MİLYON LİRA
Tarım Bakanı Vahit Kirişci, 430 milyon 589 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 430 milyon 589 bin 728 liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Paylaşıma göre, hayvan hastalığı tazminatı desteği 407 milyon 840 bin 810 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 14 milyon 690 bin 468 lira, afet bölgesi ilan edilen illerdeki yetiştiricilere yem desteği 8 milyon 58 bin 450 lira oldu.