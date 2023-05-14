Çiftçiye sigorta güvencesi: Zarar gören sigortalı üreticilere hasar ödemesi yapıldı!

Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre tarımda sigortalılık oranının yüzde 22. 'Geçen yıl, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nde 9 milyar TL'lik prim üretimi oldu. Zarar gören sigortalı üreticilere 3.5 milyar TL hasar ödemesi yapıldı. Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM) sekiz farklı tarım sigortası branşında yüzde 67'ye varan devlet prim desteği de sunuldu.

Geçen yıl ilk defa tarım sigortası yaptıran üretici ve yetiştiricilerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 168 bine ulaştı. Tarım sigortası poliçesine sahip olan toplam üretici ve yetiştirici sayısı ise yüzde 17 artışla 767 bine yükseldi. Bitkisel Ürün Sigortaları kapsamında 609 bin adet, Sera Sigortası kapsamında ise 71 bin adet ekspertiz işlemi gerçekleşti. Hayvan Hayat Sigortaları kapsamında 462 bin adet risk inceleme ve hasar tespit işlemi yapıldı.