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    Çiftçiye sigorta güvencesi: Zarar gören sigortalı üreticilere hasar ödemesi yapıldı!

    Tarım sigortaları konusunda bilincin gelişmesiyle ilgi de arttı. Ürün çeşitliliği ile birlikte 767 bin çiftçi sigorta yaptırdı. Öte yandan geçen yıl ilk defa tarım sigortası yaptıran üretici ve yetiştiricilerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 168 bine ulaştı.

    Çiftçiye sigorta güvencesi

    Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre tarımda sigortalılık oranının yüzde 22. 'Geçen yıl, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nde 9 milyar TL'lik prim üretimi oldu. Zarar gören sigortalı üreticilere 3.5 milyar TL hasar ödemesi yapıldı. Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM) sekiz farklı tarım sigortası branşında yüzde 67'ye varan devlet prim desteği de sunuldu.

    Geçen yıl ilk defa tarım sigortası yaptıran üretici ve yetiştiricilerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 168 bine ulaştı. Tarım sigortası poliçesine sahip olan toplam üretici ve yetiştirici sayısı ise yüzde 17 artışla 767 bine yükseldi. Bitkisel Ürün Sigortaları kapsamında 609 bin adet, Sera Sigortası kapsamında ise 71 bin adet ekspertiz işlemi gerçekleşti. Hayvan Hayat Sigortaları kapsamında 462 bin adet risk inceleme ve hasar tespit işlemi yapıldı.

    Bu kapsamda TARSİM, geçen yıl bitkisel ürünlerde 2.2 milyar TL, büyükbaş hayvanlarda 880 milyon TL, seralarda 327 milyon TL, küçükbaş hayvanlarda 227 milyon TL, su ürünlerinde 14 milyon TL, kümes hayvanlarında 9 milyon TL ve arı kovanlarında 6 milyon TL olmak üzere toplam 636 bin adet hasar dosyası için 3,6 milyar TL tazminat ödemesi gerçekleştirdi. 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 24'lük artışla 2.7 milyon adet Bitkisel Ürün Sigortası poliçesi, yüzde 16'lık artışla 385 bin adet Hayvan Hayat Sigortası poliçesi ve yüzde 2'lik artışla 39 bin adet Sera Sigortası poliçesi düzenlendi.



    ÜRETİCİYE 430 MİLYON LİRA
    Tarım Bakanı Vahit Kirişci, 430 milyon 589 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 430 milyon 589 bin 728 liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Paylaşıma göre, hayvan hastalığı tazminatı desteği 407 milyon 840 bin 810 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 14 milyon 690 bin 468 lira, afet bölgesi ilan edilen illerdeki yetiştiricilere yem desteği 8 milyon 58 bin 450 lira oldu.



        TARIMA KREDİLERİ 400 MİLYARA YAKLAŞTI
        Türkiye'de son 5 yılda tarım alanında kullandırılan krediler 200 milyar liradan fazla artış gösterdi. Özellikle salgın döneminde desteklerini sürdüren bankalar, tarım kredi stoklarını son iki yılda yaklaşık 100 milyar liraya yakın artırdı. Kredi stokunda son 5 yılda yüzde 200'den fazla artış yakalandı. 2022 yılında 325 milyar olan tarım kredileri 2023'ün ilk üç ayında 391 milyar TL'ye çıktı. Tarımı destekleyen bankacılık ürünlerinden biri de kartlar ve ödeme sistemleri. Tarım üreticilerine özel tohum, fide, gübre, zirai ilaç, mazot, yem, tarım ekipmanı vb. harcamaların finansmanı amacıyla ödeme sistemleri kullanılıyor.



        11 İLDE ÜRETİM CANLANIYOR
        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce, depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen illerde tarımsal üretimin canlanması ve pazarlamasına katkı sağlamak amacıyla proje hazırlanarak Küresel Çevre Fonu'na (GEF) sunuldu. Bu kapsamda 24 Şubat'tan itibaren toplamda 2,9 milyar lira mazot, gübre ve yem bitkisi destekleme ödemesi yapıldı. Depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen il ve ilçelerde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılmış tohumu kullanan çiftçilere 2023 yılı sertifikalı tohum kullanım desteği yüzde 100 artırılarak ödenecek.



        BİTKİ ISLAHI GELİŞİYOR
        Önümüzdeki yıllarda dünyanın en önemli sorunlarından biri olarak görülen kuraklık ve iklim değişikliği ile başa çıkabilmek için bitki ıslah çalışmalarının önemi artıyor. Türkiye'de tohumculuk sektörünün en önemli bileşeni olarak bitki ıslahı da son yıllarda hızlı bir gelişme gösteriyor. 2008'de kurulan Bitki Islahçıları Alt Birliği, önemli hizmetlerde bulunuyor. Sektördeki ihtiyaç üzerine 13 yıldır Bitki Islahı Kursları düzenleyen birlik, ayrıca 2013 yılından buyana Uluslararası Bitki Islahı Kongreleri de düzenleyerek sektörün gelişimine büyük katkı sunuyor.

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        Haberler Ekonomi Çiftçiye sigorta güvencesi: Zarar gören sigortalı üreticilere hasar ödemesi yapıldı!
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