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    Yarım gün çalışana en az 18 bin 438 TL! Anneler nasıl yararlanacak? İŞKUR ne kadar ödeme yapacak?

    Doğum izni sonrası anneler yarı zamanlı çalışabiliyor. Bu sürede işveren yarım maaş, İŞKUR da aylık 4 bin 966 lira ödüyor. İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli annenin eline 2 ayda 18 bin 438 lira geçiyor...

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Yarım gün çalışana en az 18.438 TL

    SSK'lı annelere doğum izinleri sonrası yarım çalışma-tam maaş imkanı sunuluyor. Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor.

    Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor.



    ASGARİ ÜCRET ETKİSİ
    Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR tarafından da yarım çalışma ödeneği veriliyor. Yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, kişinin çalıştığı işte aldığı ücret ne olursa olsun, günlük asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor.

    İŞKUR, brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışılan her ay için 15 günlük ödeme yapıyor. Yani ilk doğumda 30, ikincide 60, üçüncüde 90 gün olarak ödeme yapılıyor. Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.



        İŞKUR, yarı zamanlı çalışan tüm annelere damga vergisi kesilmiş olarak aylık 4 bin 966 lira 2 kuruş ödüyor. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin de aylık vereceği tutar 4 bin 253 lira 40 kuruş oluyor. Böylece yarı zamanlı çalışanın eline aylık en az 9 bin 219 lira 42 kuruş geçiyor. İlk çocuğunu dünyaya getirip 2 ay yarım çalışma yapan anne devletten damga vergisi kesilmiş olarak 9 bin 932 lira 4 kuruş alıyor. Eğer asgari ücretli ise işverenin de 2 ayda vereceği tutar 8 bin 506 lira 80 kuruş oluyor.

        Böylece ilk doğumda yarım gün çalışan asgari ücretli anne 2 ayda 18 bin 438 lira alabiliyor. Doğum iznini bitiren kadın işçiler ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiler bu imkanı kullanabiliyor. Yarım çalışma için işçinin adına son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması, analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a başvurulması gerekiyor.

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        Teşekkürler İstanbul
        Haberler Ekonomi Yarım gün çalışana en az 18 bin 438 TL! Anneler nasıl yararlanacak? İŞKUR ne kadar ödeme yapacak?
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