Yarım gün çalışana en az 18 bin 438 TL! Anneler nasıl yararlanacak? İŞKUR ne kadar ödeme yapacak?





İŞKUR, yarı zamanlı çalışan tüm annelere damga vergisi kesilmiş olarak aylık 4 bin 966 lira 2 kuruş ödüyor. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin de aylık vereceği tutar 4 bin 253 lira 40 kuruş oluyor. Böylece yarı zamanlı çalışanın eline aylık en az 9 bin 219 lira 42 kuruş geçiyor. İlk çocuğunu dünyaya getirip 2 ay yarım çalışma yapan anne devletten damga vergisi kesilmiş olarak 9 bin 932 lira 4 kuruş alıyor. Eğer asgari ücretli ise işverenin de 2 ayda vereceği tutar 8 bin 506 lira 80 kuruş oluyor.