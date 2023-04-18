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    İngiliz basını Türkiye'yi hedef alarak yine saldırdı! Yaptıkları karalama kampanyasına tepki yağdı

    İngiliz basını Türkiye’yi hedef aldı. Kemer’deki bir otelde turistlerin zehirlendiğini yazdı. Bu karalama kampanyasına tepki yağdı: Biz bunları yemeyiz.

    Zehir saçtılar!

    Türkiye turizmde yıla iyi başladı. Baharın gelmesiyle pek çok ülkeden Türkiye'ye turist akını yaşandı. Türkiye'nin turizmdeki popülerliğini çekemeyen İngiliz basını da Antalya Kemer'deki bir otelde turistlerin zehirlendiği iddiasını gündemine taşıyıp, Türkiye turizmine yönelik karalama kampanyası düzenledi.



    KARALAMA KAMPANYASI
    DailyMail gazetesi, "İngilizler, Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan 5 yıldızlı otele akın etti. 25 kadar İngiliz tatilci, gıda zehirlenmesi yaşadı. Hatta bazıları Paskalya tatilinde hastaneye kaldırıldı. Büyük korku yaşadılar. Bir hafta tatil için 4 bin sterlin ödediler ama hastanede uyandılar" diye yazdı. Mirror gazetesi de "Kardeşi otelde olan Kate Bracewell'e göre '10'dan fazla ailede' gıda zehirlenmesi belirtileri görüldü" iddiasını gündeme taşıdı.



    HER YIL AYNI OYUN
    Her yıl Türk turizmini hedef alan haberler yayımlayan İngiliz basınına tepki yağdı. Türk vatandaşlarından "Türkiye'nin turizmdeki başarısı, otellerinin kalitesi ortada. İngiliz basını böyle karalama kampanyalarını her yıl yapıyor" yorumu geldi.

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