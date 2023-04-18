İngiliz basını Türkiye'yi hedef alarak yine saldırdı! Yaptıkları karalama kampanyasına tepki yağdı

Türkiye turizmde yıla iyi başladı. Baharın gelmesiyle pek çok ülkeden Türkiye'ye turist akını yaşandı. Türkiye'nin turizmdeki popülerliğini çekemeyen İngiliz basını da Antalya Kemer'deki bir otelde turistlerin zehirlendiği iddiasını gündemine taşıyıp, Türkiye turizmine yönelik karalama kampanyası düzenledi.





KARALAMA KAMPANYASI

DailyMail gazetesi, "İngilizler, Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan 5 yıldızlı otele akın etti. 25 kadar İngiliz tatilci, gıda zehirlenmesi yaşadı. Hatta bazıları Paskalya tatilinde hastaneye kaldırıldı. Büyük korku yaşadılar. Bir hafta tatil için 4 bin sterlin ödediler ama hastanede uyandılar" diye yazdı. Mirror gazetesi de "Kardeşi otelde olan Kate Bracewell'e göre '10'dan fazla ailede' gıda zehirlenmesi belirtileri görüldü" iddiasını gündeme taşıdı.