Koru Sigorta Çadır Kenti’ne ziyaret!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 50 çadırdan oluşan ve 500 kişinin barınabileceği çadır kent ziyaretine Koru Sigorta Genel Müdürü Kasım Yılmaz ile üst düzey yöneticilerin yanı sıra Hatay acenteleri de eşlik etti. Koru Sigorta Çadır Kenti'ne ulaşana kadar geçtikleri yollarda çok büyük bir yıkımla, imkânsızlıklarla karşılaştıklarını ve bu yaraların ancak el ele verilerek sarılabileceğini belirten Kasım Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu: "Koru Sigorta Çadır Kentimizde bulunan 24 m2'lik 50 adet çadırda 500 kişinin barınabilmesi mümkün. Çadır Kentimiz su ve elektrik altyapısının yanı sıra, ısınma, mutfak, depo, su deposu, çamaşırhane, tuvalet gibi ihtiyaçları karşılıyor. Bölgeyi şu an burada yaşayan insanlarımız için güvenli hale getirdik ancak biz şu anda yalnızca 500 kişiye bu imkânı sağlayabiliyoruz. Elimizden geldiği kadar diğer bölgelere de ulaşmaya çalışıyoruz. Yaşanan bu büyük felaketin yaralarını sarmanın ancak herkesin el ele vermesi ile mümkün olacağını düşünüyoruz. Bunun da sadece ilk haftalar veya aylar değil, en az 1-2 yıla yayılması gerekiyor."



'ÜLKEMİZ SİGORTACILIKTA BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR'

Aveon Global Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kerim Bağdaş, "Deprem gibi binlerce canımızı bizlerden alan, milyar dolarları aşkın maddi zarar ile ülke ekonomisini etkileyen bir gerçeği yaşayan ülkemiz, tüm bu olumsuzluklara rağmen sigortacılıkta büyümesini sürdürüyor" dedi. Son 20 yılda tüm dünyada sıçrama yaşayan sigortacılığın bu gelişim serüveninde doğal afetlerin ve genç nüfusun endeksinin oldukça büyük etkisi bulunduğunu belirten Bağdaş, şöyle konuştu: "Avrupa ülkelerinde yaşlı nüfusun genel dağılımdaki oranının artmasına paralel sigorta risk haritasının ağırlaşması, sigorta primlerinin artması birbirini tamamlayan iki denklem gibidir. Buna karşılık genç nüfusumuza rağmen sigortalılık payının 'zorunlu sigortalara rağmen' çok düşük olması Avrupa'daki durumun bizdeki ters yansımasını ifade ediyor. COVID-19 döneminde Avrupa karşısında gövde gösterisi yapan ülkemiz sigortacılığı, yaş dağılımında ve buna bağlı büyümede maalesef sınıfta kaldı. Yaşlanan Avrupa nüfusu karşısında gençleşen ve yüzde 70'lik kısmı 15-64 yaş aralığında olan ülkemiz, sigortacılık açısından bunu iyi değerlendirmek zorunda. Yüzde 70'lik potansiyeli iyi değerlendirmek gerekiyor."







ÖZ KAYNAKLARI 3 YILDA 3 KATINA YAKLAŞTI

6 Eylül 2019 tarihinde Türkiye'deki yerli reasürans kapasitesini artırmak, sektörün olgunluğuna katkı sağlayacak projeler geliştirmek ve global bir reasürans markası olmak misyonuyla kurulan Türk Reasürans'ın öz kaynakları 3. yılında 3 katına yaklaşarak 1.6 milyar lira seviyesine ulaştı. Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, kuruluşlarından bugüne kadar geçen süreçteki büyüme hakkında şunları söyledi: "6 Eylül 2019'da 150 milyon lira ödenmiş sermaye ile başladığımız yolculuğumuzda, 2022 yıl sonu itibarıyla 600 milyon lira olan kuruluş sermayemizin 3 katına yaklaşarak 1.6 milyar lira seviyelerine ulaştık. Aktif büyüklüğümüzü ise bir önceki yıla göre yüzde 115 oranında artışla 4.5 milyar liraya çıkardık." Aktif büyüklükteki bu denli büyümeyi varlık dağılımı ve kalitesiyle desteklemeyi her zaman öncelikleri arasında tuttuklarını belirten Selva Eren, "2022 yıl sonu cari oranımızı ise 3.84'e yükselttik" şeklinde konuştu.



NET DÖNEM KÂRI 695 MİLYON LİRA

Türk Reasürans'ın kuruluşunda her mali yılı dönem kârı ile tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Selva Eren, 2022'de de elde edilen 695 milyon lira tutarındaki net dönem kârı ile bu amaca ulaştıklarını ve kâr üretme istikrarını bu yıl da koruduklarını ifade etti. Selva Eren, bununla birlikte, sigorta sektörünün EBITDA'sı olarak değerlendirilebilecek teknik bölüm dengelerinin 2022 yıl sonu itibarıyla 768 milyon lira olarak gerçekleştiğini dile getirdi. Selva Eren ayrıca, "2022'de, bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında teknik bölüm dengemizi yüzde 174; net dönem kârımızı ise yüzde 219 artırma başarısını gösterirken, yüzde 29.4 oranında teknik kârlılığın yanı sıra yüzde 43.3 oranında öz sermaye kârlılığına sahip olduk" açıklamasıyla da reasürans sektörü ortalamalarının oldukça üzerinde kârlılık rasyolarına sahip olduklarına dikkat çekti.

