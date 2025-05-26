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Dışişleri Bakanlığı'ndan terör devleti İsrail ve Netanyahu'ya sert tepki: Mescid-i Aksa'nın statüsü asla değişmeyecek

Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik provokatif eylemleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Netanyahu hükümetinin girişimleri Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü asla değiştiremeyecek" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 18:50 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 19:06
Dışişleri Bakanlığı’ndan terör devleti İsrail ve Netanyahu’ya sert tepki: Mescid-i Aksa’nın statüsü asla değişmeyecek

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Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif eylemleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün (26 Mayıs) İsrailli bir hükümet üyesinin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını, bir Parlamento üyesinin Mescid-i Aksa'da işgalci devletin bayrağını açmasını ve Kudüs'te düzenlenen yürüyüş sırasında aşırılık yanlısı yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemleri kınıyoruz.

"MESCİD-İ AKSA'NIN TARİHİ VE HUKUKİ STATÜSÜNÜ ASLA DEĞİŞMEYECEK"

Bu tür eylemler, İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırım ve zorla yerinden etme politikaları ile işgal altındaki Filistin topraklarının tarihi ve demografik kimliğini değiştirmeye ve ilhakına yönelik çabalarının tezahürüdür.

Netanyahu hükümetinin bu girişimleri Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü asla değiştiremeyecektir."

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