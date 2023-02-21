Risk başvurusu için tek başvuru yeter

11 ilde yıkıcı etki yaratan asrın felaketi, bir kez daha Türkiye'nin deprem gerçeğini hepimize hatırlattı. Depremler sonrası bina dayanıklılık testine talepte yüzde 100 artış görülürken, Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, riskli yapı tespitine ilişkin şu bilgileri verdi:

● Binasının riskli olduğunu düşünen herkes kentsel dönüşüm yasasına göre riskli yapı tespiti yaptırılabilir. Bu konuda apartmanda karar alınması, genel kurul toplanması gerekmiyor. Bir kişi hissesi ne olursa olsun binasında karot aldırabilir.

● Riskli yapı tespiti itirazlı ya da itirazsız kesinleştikten sonra bina için 2 yol bulunuyor. Binayı güçlendirmek isteyenler bağımsız bölüm sayısının 4/5 çoğunluğu ile karar almak zorunda. Güçlendirme kararı için toplantı yapmak şart.

● Üçte ikiyle alınan yıkılıp yeniden yapılması kararına katılmayanlara ihtarname gönderilir, 15 gün süre verilir ve karara katılması istenilir. Eğer bu süre içinde karara katılmazsa 15. günden sonra payı açık artırma ile satılır.

● Güçlendirme kararına katılmayan malikin kat mülkiyeti kanununa göre ödemesi gereken bedele her ay yüzde 5, yıllık yüzde 60 yasal faiz uygulanır. Yani 100 bin lira ödemeyle güçlendirme yapabilecekken, karşı çıkılması halinde 160 bin lira ve avukatlık ücreti ödenmesi gerekecek



GÜÇLENDİRMEYE KREDİ FAİZ DESTEĞİ

isteyenler 2/3 arsa payı çoğunluğu kararı ile isterlerse kat karşılığı, isterlerse bedel karşılığı inşaat yaptırabilir. Bedel karşılığı inşaatta 600 bin lira ve 5 daireye kadar konutlarda yüzde 6 ve işyerlerinde yüzde 4.5 faizi devlet karşılayacak.

Güçlendirme yapmak isteyenlere de faiz desteği imkanı var.

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