KOBİ’lere finansman desteği

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Türkiye'nin 2023'te ihtiyaç duyduğu kapasitenin artırılması ve KOBİ'lerin kendi yatırım ihtiyaçlarının karşılanması için kalkınma ajanslarıyla yürütülen 'Ortak Finansman Desteği' programında çağrıya çıkıldığını belirterek, "10 milyar liralık bir kaynağı 5 bin KOBİ'mizin makine ekipman yatırımına, gençlere istihdam oluşturacak şekilde kullanımına sunmuş olacağız" dedi. Ajanslarla birlikte imalat sektöründe konu başlıklarının belirlendiğini aktaran Kurt, "KOBİ'lere sıfır faiz diyebileceğimiz bir oranla üst limiti 2.5 milyon liralık kredi paketini hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.



2 BİN 323 KİŞİ BU AY KAMUYA ATANACAK

Devlet, engelli bireylerin sadece ihtiyaçlarını karşılamayı değil, onların çalışma hayatına katılmalarını da önemsiyor. Bu kapsamda, belirli aralıklarla engelli bireylerin kamuda istihdamı için alımlar açılıyor.



Bu ay sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2 bin 323 engelli birey daha kamuya memur olarak yerleştirilecek. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayısı 67 bin 985'e çıkmış olacak.

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